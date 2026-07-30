"Тризуб" на USB-кабелі приховує важливу інформацію: що означає символ

Символ тризуба на USB-кабелях. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Позначки біля USB-портів допомагають визначити їхні можливості ще до підключення пристрою. Одним із найпоширеніших символів є значок у формі тризуба з трьома різними наконечниками.

Про те, що означає символ тризуба біля USB-порту та як розрізняти інші позначки, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Що означає символ тризуба на USB-порті

Тризуб є загальноприйнятим логотипом стандарту USB. Від великого кола в нижній частині символу відходять три лінії, які завершуються колом, трикутником і квадратом.

Різні фігури мають підкреслювати універсальність технології, оскільки USB використовується для підключення великої кількості пристроїв.

Базовий символ без додаткових літер і цифр зазвичай вказує на USB 2.0, також відомий як High-Speed USB. Максимальна швидкість передавання даних для цього стандарту становить до 480 Мбіт/с.

Якщо поруч із тризубом є позначка "SS", це означає SuperSpeed USB, зазвичай USB 3.0 або USB 3.1. Такий порт може підтримувати швидкість до 5 Гбіт/с або більше залежно від додаткового маркування.

Цифри біля символу показують максимальну швидкість передавання даних. Наприклад, позначка "40" може вказувати на USB4 зі швидкістю до 40 Гбіт/с, а "20" — до 20 Гбіт/с.

Тризуб усередині значка батареї означає, що порт може підтримувати заряджання пристроїв у режимі сну або технологію USB Power Delivery.

Що означають інші символи та кольори USB

Блискавка біля USB-порту зазвичай вказує на підтримку швидкого заряджання. Позначка DisplayPort означає, що через USB-C можна передавати відеосигнал у режимі DisplayPort Alternative Mode.

Поєднання символу "SS", тризуба, цифри та значка батареї може одночасно вказувати на підтримку SuperSpeed, певної швидкості передавання даних і заряджання.

Відрізняти покоління USB іноді допомагає і колір роз'єму. Синій порт зазвичай позначає USB 3.0 SuperSpeed, тоді як чорний часто використовується для USB 2.0.

Вибір порту має значення під час копіювання великих файлів або заряджання пристрою. Якщо накопичувач і кабель підтримують вищу швидкість, підключення до нового USB-порту дозволить повніше використати їхні можливості.

Підключення до старішого порту не пошкодить пристрій, однак може обмежити швидкість передавання даних і заряджання.

Раніше Новини.LIVE писали, що в багатьох домівках накопичуються кабелі від старих смартфонів, комп'ютерів, телевізорів та іншої електроніки. Деякі з них ще можуть бути корисними, тоді як застарілі або пошкоджені аксесуари лише займають місце.

Також Новини.LIVE розповідали, що можливості USB-порту на телевізорі не обмежуються підключенням флешки чи заряджанням смартфона. Залежно від моделі пристрою роз'єм може підтримувати й інші корисні функції.