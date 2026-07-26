Які старі кабелі варто залишити, а які можна спокійно утилізувати

Різноманітні кабелі. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

У багатьох удома роками зберігаються кабелі від старих телефонів, комп'ютерів, телевізорів та іншої техніки. Частина з них ще може стати в пригоді, тоді як інші лише займають місце.

Про те, які старі кабелі варто залишити, а які можна продати або здати на переробку, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

Які старі кабелі можна продати або здати на переробку

Не всі застарілі кабелі потрібно одразу викидати. Деякі з них досі шукають власники старої аудіо- та відеотехніки, тому перед утилізацією варто перевірити, чи не вдасться їх продати.

До таких аксесуарів належать кабелі FireWire, або IEEE 1394, які використовували наприкінці 1990-х та у 2000-х роках для швидкого передавання даних.

Вони мали 4-контактні та 6-контактні роз'єми й забезпечували швидкість до 400 Мбіт/с. Якщо вдома немає старого Mac, камери або аудіообладнання з таким портом, кабель можна продати фахівцям або здати на переробку.

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Схожа ситуація з кабелями SCSI. Сьогодні вони потрібні переважно власникам застарілого комп'ютерного обладнання та колекціонерам.

Коаксіальні кабелі також рідко використовуються в сучасній техніці. Залишати їх варто лише за наявності старого телевізора, відеомагнітофона або іншого сумісного пристрою.

Що робити зі старими аудіокабелями

Кабелі RCA, XLR та 6,35 мм досі можуть бути потрібні музикантам, аудіофілам і власникам професійного звукового обладнання.

Якщо такі кабелі не використовуються у вашій аудіосистемі, їх можна спробувати продати. Пошкоджені або непотрібні аксесуари краще віддати на переробку електроніки.

Які застарілі кабелі вже навряд чи знадобляться

Фірмові 30-контактні кабелі Apple використовувалися з ранніми моделями iPhone, iPad та iPod до переходу компанії на Lightning. Зберігати їх має сенс лише за наявності сумісного старого пристрою або знайомого колекціонера.

Кабелі DVI та VGA також потрібні переважно для старих комп'ютерів, моніторів і проєкторів. Якщо такого обладнання вже немає, аксесуари можна здати на переробку.

Не варто залишати й зарядні кабелі від фітнес-браслетів та інших гаджетів, якими більше ніхто не користується.

Які кабелі варто залишити

USB-C залишається універсальним стандартом для заряджання та передавання даних, тому справні кабелі такого типу краще зберегти. Водночас старі або повільні моделі можна замінити на сучасні кабелі з підтримкою вищої потужності та швидкості.

Кабелі USB-A — USB-B також залишаються корисними, оскільки їх часто використовують для підключення принтерів та іншої периферії.

Mini-USB і Micro-USB уже не настільки поширені, однак такі роз'єми досі трапляються в камерах, мікрофонах, зовнішніх дисках, старих телефонах та аксесуарах. Тому варто залишити хоча б по одному справному кабелю кожного типу.

Apple перейшла на USB-C у новіших моделях iPhone, однак Lightning досі потрібен власникам iPhone 14 і старіших смартфонів, а також деяких AirPods, клавіатур, мишок та інших аксесуарів.

Навіть після оновлення техніки один справний кабель Lightning може стати в пригоді для заряджання старого пристрою або телефона гостей.

Які відеокабелі залишаються актуальними

Кабелі HDMI 2.1 варто зберігати, оскільки вони підтримують пропускну здатність до 48 Гбіт/с, відео у форматі 4K зі частотою до 144 Гц та 8K із частотою 30 Гц. Вони підходять для підключення сучасних телевізорів, моніторів, комп'ютерів та ігрових консолей.

DisplayPort і Mini DisplayPort також залишаються корисними для моніторів, ноутбуків та деяких телевізорів.

Компонентні відеокабелі потрібно залишати лише разом із технікою, для якої вони призначені. Наприклад, вони можуть знадобитися власникам PlayStation 2, першого Xbox або Nintendo Wii.

Не варто викидати стандартні кабелі живлення

Триконтактні кабелі живлення з трапецієподібним роз'ємом використовуються в настільних комп'ютерах, моніторах, блоках живлення та іншому обладнанні. Справні кабелі такого типу варто залишити як запасні, оскільки вони підходять до великої кількості пристроїв.

Перед тим як позбуватися старих аксесуарів, їх варто розсортувати, перевірити на пошкодження та визначити, чи є вдома сумісна техніка. Кабелі, які більше не потрібні, краще продати, віддати іншому користувачеві або здати на переробку електроніки.

Раніше Новини.LIVE писали, що зависання відео та зниження якості зображення на Smart TV не завжди спричинені недостатньою швидкістю інтернету. На стабільність трансляції також впливає спосіб підключення телевізора до домашньої мережі.

Також Новини.LIVE розповідали, що однаковий роз'єм USB-C не гарантує швидкого заряджання смартфона. Одні кабелі підтримують передавання високої потужності, тоді як технічні обмеження інших можуть суттєво сповільнювати поповнення батареї.