Какие старые кабели стоит оставить, а какие можно смело утилизировать

Различные кабели. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

У многих дома годами хранятся кабели от старых телефонов, компьютеров, телевизоров и другой техники. Часть из них ещё может пригодиться, тогда как остальные лишь занимают место.

О том, какие старые кабели стоит оставить, а какие можно продать или сдать на переработку, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на Engadget.

Какие старые кабели можно продать или сдать на переработку

Не все устаревшие кабели нужно сразу выбрасывать. Некоторые из них до сих пор ищут владельцы старой аудио- и видеотехники, поэтому перед утилизацией стоит проверить, не удастся ли их продать.

К таким аксессуарам относятся кабели FireWire, или IEEE 1394, которые использовались в конце 1990-х и в 2000-х годах для быстрой передачи данных.

Они имели 4-контактные и 6-контактные разъёмы и обеспечивали скорость до 400 Мбит/с. Если дома нет старого Mac, камеры или аудиооборудования с таким портом, кабель можно продать специалистам или сдать на переработку.

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Аналогичная ситуация с кабелями SCSI. Сегодня они нужны в основном владельцам устаревшего компьютерного оборудования и коллекционерам.

Коаксиальные кабели также редко используются в современной технике. Оставлять их стоит только при наличии старого телевизора, видеомагнитофона или другого совместимого устройства.

Что делать со старыми аудиокабелями

Кабели RCA, XLR и 6,35 мм до сих пор могут понадобиться музыкантам, аудиофилам и владельцам профессионального звукового оборудования.

Если такие кабели не используются в вашей аудиосистеме, их можно попробовать продать. Поврежденные или ненужные аксессуары лучше сдать на переработку электроники.

Какие устаревшие кабели вряд ли пригодятся

Фирменные 30-контактные кабели Apple использовались с ранними моделями iPhone, iPad и iPod до перехода компании на Lightning. Хранить их имеет смысл только при наличии совместимого старого устройства или знакомого коллекционера.

Кабели DVI и VGA также нужны преимущественно для старых компьютеров, мониторов и проекторов. Если такого оборудования уже нет, аксессуары можно сдать на переработку.

Не стоит оставлять и зарядные кабели от фитнес-браслетов и других гаджетов, которыми больше никто не пользуется.

Какие кабели стоит оставить

USB-C остается универсальным стандартом для зарядки и передачи данных, поэтому исправные кабели такого типа лучше сохранить. В то же время старые или медленные модели можно заменить на современные кабели с поддержкой более высокой мощности и скорости.

Кабели USB-A — USB-B также остаются полезными, поскольку их часто используют для подключения принтеров и другой периферии.

Mini-USB и Micro-USB уже не так широко распространены, однако такие разъёмы до сих пор встречаются в камерах, микрофонах, внешних дисках, старых телефонах и аксессуарах. Поэтому стоит оставить хотя бы по одному исправному кабелю каждого типа.

Apple перешла на USB-C в более новых моделях iPhone, однако Lightning по-прежнему нужен владельцам iPhone 14 и более старых смартфонов, а также некоторых AirPods, клавиатур, мышей и других аксессуаров.

Даже после обновления техники один исправный кабель Lightning может пригодиться для зарядки старого устройства или телефона гостей.

Какие видеокабели остаются актуальными

Кабели HDMI 2.1 стоит сохранить, поскольку они поддерживают пропускную способность до 48 Гбит/с, видео в формате 4K с частотой до 144 Гц и 8K с частотой 30 Гц. Они подходят для подключения современных телевизоров, мониторов, компьютеров и игровых консолей.

DisplayPort и Mini DisplayPort также остаются полезными для мониторов, ноутбуков и некоторых телевизоров.

Компонентные видеокабели следует оставлять только вместе с техникой, для которой они предназначены. Например, они могут понадобиться владельцам PlayStation 2, первой Xbox или Nintendo Wii.

Не стоит выбрасывать стандартные кабели питания

Трехконтактные кабели питания с трапециевидным разъемом используются в настольных компьютерах, мониторах, блоках питания и другом оборудовании. Исправные кабели такого типа стоит оставить в качестве запасных, поскольку они подходят к большому количеству устройств.

Прежде чем избавляться от старых аксессуаров, их стоит рассортировать, проверить на наличие повреждений и определить, есть ли дома совместимая техника. Кабели, которые больше не нужны, лучше продать, отдать другому пользователю или сдать на переработку электроники.

Ранее Новини.LIVE писали, что зависание видео и снижение качества изображения на Smart TV не всегда вызваны недостаточной скоростью интернета. На стабильность трансляции также влияет способ подключения телевизора к домашней сети.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что одинаковый разъем USB-C не гарантирует быструю зарядку смартфона. Одни кабели поддерживают передачу высокой мощности, тогда как технические ограничения других могут существенно замедлять зарядку аккумулятора.