Головна Технології Три помилки, що "вбивають" акумулятор зарядної станції

Три помилки, що "вбивають" акумулятор зарядної станції

Ua ru
Дата публікації: 11 лютого 2026 10:34
Зарядна станція "помирає" раніше — три помилки, які роблять майже всі
Зарядна станція на столі. Фото: кадр з відео/YouTube

Зарядна станція може працювати роками, якщо не робити трьох грубих помилок під час експлуатації. Майстер з ремонту техніки пояснює, що найчастіше акумулятор "помирає" не через бренд, а через звички користувачів.

Про це пише ПравдаТУТ NEWS.

Читайте також:

Три дії, які найшвидше виснажують акумулятор

Взимку зарядні станції стали для багатьох українців базовою технікою на тлі регулярних атак РФ на енергосистему. Та разом із попитом зросла й кількість звернень у ремонт: за словами майстра та автора блогу про гаджети, більшість випадків пов'язані з неправильним використанням, і помилки часто повторюються.

Найбільше шкодить акумулятору глибокий розряд. Коли станцію розряджають "у нуль" і вона вимикається сама, кілька таких циклів поспіль можуть назавжди зменшити реальну місткість батареї. Саме тому користувачі нерідко розчаровуються в автономності навіть у якісних моделях — проблема може бути не у виробнику, а в режимі роботи.

Не менш небезпечно залишати станцію розрядженою надовго. Якщо пристрій довго стоїть із низьким рівнем заряду, це пришвидшує деградацію акумулятора й підвищує ризик того, що з часом він втратить частину місткості або почне працювати нестабільно.

Третій фактор — безперервна робота без пауз. Під час тривалих відключень світла станцію часто змушують постійно "тягнути" навантаження, не даючи їй перепочити. Такий режим виснажує акумулятор і може скорочувати ресурс.

Щоб продовжити термін служби, майстер радить не розряджати станцію повністю, заряджати до 100% і періодично залишати її без навантаження. Для зберігання краще підходить тепле приміщення — так акумулятор менше страждає від умов експлуатації.

Нагадаємо, портативні зарядні станції для багатьох українців перетворилися на звичне резервне джерело електроенергії під час блекаутів. Водночас помилки під час підключення приладів або недотримання правил експлуатації можуть спричинити аварійні ситуації та пошкодження обладнання.

Також ми писали, що позначення LiFePO4 дедалі частіше фігурує в характеристиках зарядних станцій, викликаючи додаткові запитання в покупців. Йдеться про літій-залізо-фосфатну технологію, яка забезпечує автономним системам живлення більшу довговічність і стабільність у повсякденному використанні.

відключення світла корисні поради EcoFlow зарядна станція заряджання акумулятор
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
