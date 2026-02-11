Зарядная станция "умирает" раньше — три ошибки, которые делают почти все

Три ошибки, которые "убивают" аккумулятор зарядной станции
Зарядная станция может работать годами, если не делать трех грубых ошибок во время эксплуатации. Мастер по ремонту техники объясняет, что чаще всего аккумулятор "умирает" не из-за бренда, а из-за привычек пользователей.
Об этом пишет ПравдаТУТ NEWS.
Три действия, которые быстрее всего истощают аккумулятор
Зимой зарядные станции стали для многих украинцев базовой техникой на фоне регулярных атак РФ на энергосистему. Но вместе со спросом выросло и количество обращений в ремонт: по словам мастера и автора блога о гаджетах, большинство случаев связаны с неправильным использованием, и ошибки часто повторяются.
Больше всего вредит аккумулятору глубокий разряд. Когда станцию разряжают "в ноль" и она выключается сама, несколько таких циклов подряд могут навсегда уменьшить реальную емкость батареи. Именно поэтому пользователи нередко разочаровываются в автономности даже в качественных моделях — проблема может быть не в производителе, а в режиме работы.
Не менее опасно оставлять станцию разряженной надолго. Если устройство долго стоит с низким уровнем заряда, это ускоряет деградацию аккумулятора и повышает риск того, что со временем он потеряет часть емкости или начнет работать нестабильно.
Третий фактор — непрерывная работа без пауз. Во время длительных отключений света станцию часто заставляют постоянно "тянуть" нагрузку, не давая ей передохнуть. Такой режим истощает аккумулятор и может сокращать ресурс.
Чтобы продлить срок службы, мастер советует не разряжать станцию полностью, заряжать до 100% и периодически оставлять ее без нагрузки. Для хранения лучше подходит теплое помещение — так аккумулятор меньше страдает от условий эксплуатации.
Напомним, портативные зарядные станции для многих украинцев превратились в привычный резервный источник электроэнергии во время блэкаутов. В то же время ошибки при подключении приборов или несоблюдение правил эксплуатации могут повлечь аварийные ситуации и повреждения оборудования.
Также мы писали, что обозначение LiFePO4 все чаще фигурирует в характеристиках зарядных станций, вызывая дополнительные вопросы у покупателей. Речь идет о литий-железо-фосфатной технологии, которая обеспечивает автономным системам питания большую долговечность и стабильность в повседневном использовании.
Читайте Новини.LIVE!