Зарядная станция "умирает" раньше — три ошибки, которые делают почти все

Зарядная станция на столе. Фото: кадр из видео/YouTube

Зарядная станция может работать годами, если не делать трех грубых ошибок во время эксплуатации. Мастер по ремонту техники объясняет, что чаще всего аккумулятор "умирает" не из-за бренда, а из-за привычек пользователей.

Об этом пишет ПравдаТУТ NEWS.

Реклама

Читайте также:

Три действия, которые быстрее всего истощают аккумулятор

Зимой зарядные станции стали для многих украинцев базовой техникой на фоне регулярных атак РФ на энергосистему. Но вместе со спросом выросло и количество обращений в ремонт: по словам мастера и автора блога о гаджетах, большинство случаев связаны с неправильным использованием, и ошибки часто повторяются.

Больше всего вредит аккумулятору глубокий разряд. Когда станцию разряжают "в ноль" и она выключается сама, несколько таких циклов подряд могут навсегда уменьшить реальную емкость батареи. Именно поэтому пользователи нередко разочаровываются в автономности даже в качественных моделях — проблема может быть не в производителе, а в режиме работы.

Не менее опасно оставлять станцию разряженной надолго. Если устройство долго стоит с низким уровнем заряда, это ускоряет деградацию аккумулятора и повышает риск того, что со временем он потеряет часть емкости или начнет работать нестабильно.

Третий фактор — непрерывная работа без пауз. Во время длительных отключений света станцию часто заставляют постоянно "тянуть" нагрузку, не давая ей передохнуть. Такой режим истощает аккумулятор и может сокращать ресурс.

Чтобы продлить срок службы, мастер советует не разряжать станцию полностью, заряжать до 100% и периодически оставлять ее без нагрузки. Для хранения лучше подходит теплое помещение — так аккумулятор меньше страдает от условий эксплуатации.

Напомним, портативные зарядные станции для многих украинцев превратились в привычный резервный источник электроэнергии во время блэкаутов. В то же время ошибки при подключении приборов или несоблюдение правил эксплуатации могут повлечь аварийные ситуации и повреждения оборудования.

Также мы писали, что обозначение LiFePO4 все чаще фигурирует в характеристиках зарядных станций, вызывая дополнительные вопросы у покупателей. Речь идет о литий-железо-фосфатной технологии, которая обеспечивает автономным системам питания большую долговечность и стабильность в повседневном использовании.