ByteDance продає американський підрозділ TikTok інвесторам зі США

TikTok у США перейде під контроль американських інвесторів
Власник соцмережі TikTok — китайська компанія ByteDance — погодилася продати свій американський підрозділ. Його контролюватимуть інвестори зі Сполучених Штатів Америки.
Про це повідомляє Axios із посиланням на внутрішній документ компанії у пʼятницю, 19 грудня.
ByteDance продає американський підрозділ TikTok інвесторам із США
У внутрішньому документі йдеться, що угоду планують укласти 22 січня.
Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі разом отримають 45% частку в американському підрозділі TikTok, що працюватиме під назвою "TikTok USDS Joint Venture LLC".
Близько третини компанії відійде афілійованим структурам нинішніх інвесторів ByteDance, а приблизно 20% залишиться під контролем самої ByteDance.
Крім того, спільне підприємство США буде відповідати за:
- захист даних;
- безпеку алгоритмів;
- модерацію контенту;
- забезпечення якості програмного забезпечення.
"Довірений партнер з безпеки буде відповідати за аудит і перевірку дотримання узгоджених умов національної безпеки, і Oracle буде довіреним партнером з безпеки після завершення транзакції", — йдеться у документі.
Після завершення угоди американське спільне підприємство діятиме як незалежна структура з контролем за захистом даних, безпекою алгоритмів, модерацією контенту та якістю ПЗ у США, тоді як американські підрозділи TikTok Global відповідатимуть за глобальну сумісність продуктів та окремі комерційні операції, включно з електронною комерцією, рекламою та маркетингом.
За словами джерел, вартість угоди складає близько 14 мільярдів доларів.
