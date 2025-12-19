Відео
Головна Технології TikTok у США перейде під контроль американських інвесторів

TikTok у США перейде під контроль американських інвесторів

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:24
ByteDance продає американський підрозділ TikTok інвесторам зі США
Мобільний телефон. Фото ілюстративне: Pexels

Власник соцмережі TikTok — китайська компанія ByteDance — погодилася продати свій американський підрозділ. Його контролюватимуть інвестори зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє Axios із посиланням на внутрішній документ компанії у пʼятницю, 19 грудня.

ByteDance продає американський підрозділ TikTok інвесторам із США

У внутрішньому документі йдеться, що угоду планують укласти 22 січня.

Oracle, Silver Lake та MGX з Абу-Дабі разом отримають 45% частку в американському підрозділі TikTok, що працюватиме під назвою "TikTok USDS Joint Venture LLC".

Близько третини компанії відійде афілійованим структурам нинішніх інвесторів ByteDance, а приблизно 20% залишиться під контролем самої ByteDance.

Крім того, спільне підприємство США буде відповідати за:

  • захист даних;
  • безпеку алгоритмів;
  • модерацію контенту;
  • забезпечення якості програмного забезпечення.

"Довірений партнер з безпеки буде відповідати за аудит і перевірку дотримання узгоджених умов національної безпеки, і Oracle буде довіреним партнером з безпеки після завершення транзакції", — йдеться у документі.

Після завершення угоди американське спільне підприємство діятиме як незалежна структура з контролем за захистом даних, безпекою алгоритмів, модерацією контенту та якістю ПЗ у США, тоді як американські підрозділи TikTok Global відповідатимуть за глобальну сумісність продуктів та окремі комерційні операції, включно з електронною комерцією, рекламою та маркетингом.

За словами джерел, вартість угоди складає близько 14 мільярдів доларів.

Нагадаємо, надмірне переглядання коротких відео в TikTok та Instagram Reels пов’язують із погіршенням когнітивних функцій і проблемами психічного здоров’я.

Раніше у TikTok з’явилася віртуальна 3D-дівчина, яка веде прямі ефіри замість живої людини.

США Китай соцмережі TikTok продаж
Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
