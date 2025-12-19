Мобильный телефон. Фото иллюстративное: Pexels

Владелец соцсети TikTok — китайская компания ByteDance — согласилась продать свое американское подразделение. Его будут контролировать инвесторы из Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний документ компании в пятницу, 19 декабря.

ByteDance продает американское подразделение TikTok инвесторам из США

Во внутреннем документе говорится, что сделку планируют заключить 22 января.

Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби вместе получат 45% долю в американском подразделении TikTok, которое будет работать под названием "TikTok USDS Joint Venture LLC".

Около трети компании отойдет аффилированным структурам нынешних инвесторов ByteDance, а примерно 20% останется под контролем самой ByteDance.

Кроме того, совместное предприятие США будет отвечать за:

защиту данных;

безопасность алгоритмов;

модерацию контента;

обеспечение качества программного обеспечения.

"Доверенный партнер по безопасности будет отвечать за аудит и проверку соблюдения согласованных условий национальной безопасности, и Oracle будет доверенным партнером по безопасности после завершения транзакции", — говорится в документе.

После завершения сделки американское совместное предприятие будет действовать как независимая структура с контролем за защитой данных, безопасностью алгоритмов, модерацией контента и качеством ПО в США, тогда как американские подразделения TikTok Global будут отвечать за глобальную совместимость продуктов и отдельные коммерческие операции, включая электронную коммерцию, рекламу и маркетинг.

По словам источников, стоимость сделки составляет около 14 миллиардов долларов.

