TikTok в США перейдет под контроль американских инвесторов
Владелец соцсети TikTok — китайская компания ByteDance — согласилась продать свое американское подразделение. Его будут контролировать инвесторы из Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает Axios со ссылкой на внутренний документ компании в пятницу, 19 декабря.
ByteDance продает американское подразделение TikTok инвесторам из США
Во внутреннем документе говорится, что сделку планируют заключить 22 января.
Oracle, Silver Lake и MGX из Абу-Даби вместе получат 45% долю в американском подразделении TikTok, которое будет работать под названием "TikTok USDS Joint Venture LLC".
Около трети компании отойдет аффилированным структурам нынешних инвесторов ByteDance, а примерно 20% останется под контролем самой ByteDance.
Кроме того, совместное предприятие США будет отвечать за:
- защиту данных;
- безопасность алгоритмов;
- модерацию контента;
- обеспечение качества программного обеспечения.
"Доверенный партнер по безопасности будет отвечать за аудит и проверку соблюдения согласованных условий национальной безопасности, и Oracle будет доверенным партнером по безопасности после завершения транзакции", — говорится в документе.
После завершения сделки американское совместное предприятие будет действовать как независимая структура с контролем за защитой данных, безопасностью алгоритмов, модерацией контента и качеством ПО в США, тогда как американские подразделения TikTok Global будут отвечать за глобальную совместимость продуктов и отдельные коммерческие операции, включая электронную коммерцию, рекламу и маркетинг.
По словам источников, стоимость сделки составляет около 14 миллиардов долларов.
