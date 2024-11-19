Tesla продає фігурку робота Optimus — що вміє робити

Фігурки Tesla Bot Action Figure. Фото: Tesla

У 2021 році Ілон Маск обіцяв створити штучного інтелектуального помічника заввишки 172 см. Але поки що Tesla представила лише фігурку заввишки 17,7 см, що нагадує довгоочікувану машину.

Про це повідомляє USA TODAY.

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Teslarati, торгова точка, яка охоплює Маска, SpaceX і Tesla, повідомляє, що іграшка Tesla Bot Action Figure, яка коштувала 40 доларів, була продана за добу. Клієнти можуть підписатися лише на отримання сповіщень про поповнення запасів іграшки, оскільки фігурка все ще розпродана.

Фігурка Tesla Bot Action Figure. Фото: Tesla

Tesla описує фігурку як мініавтономного помічника і друга-гуманоїда.

"Фігурка Tesla Bot Action Figure — це (колекційна) статуетка в масштабі 1:10, якою можна грати, і складається з більш ніж 40 окремих частин і 20 точок артикуляції, щоб мати вигляд і рухатися як наш людиноподібний робот 2-го покоління", — вказано в описі на сайті Tesla.

Клієнти Tesla можуть розраховувати на підставку для зарядки та аксесуар "CyberHammer", окрім фігурки.

Єдиний спосіб зараз придбати Tesla Bot Action Figure — це на eBay, де вона коштує від 130 до 1300 доларів.

Незрозуміло, скільки часу знадобиться клієнтам, які придбали фігурки Tesla, щоб отримати їх, або коли іграшки будуть знову доступні до замовлення.

Нагадаємо, Cybercab був представлений Ілоном Маском, генеральним директором компанії Tesla. Автомобіль без педалей та керма коштуватиме не більше 30 тис. доларів.

Також ми писали, що в останні роки концепція вакуумного поїзда Hyperloop, розроблена Ілоном Маском, здавалася ще однією фантастичною мрією, яка так і не здійснилася. Кожен, хто вирішив спробувати, поступово відмовився від цієї ідеї або перейшов на щось, що більше підходить для їхніх умов.