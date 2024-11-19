Tesla продает фигурку работа Optimus — что умеет делать

Фигурки Tesla Bot Action Figure. Фото: Tesla

В 2021 году Илон Маск обещал создать искусственного интеллектуального помощника высотой 172 см. Но пока Tesla представила лишь фигурку высотой 17,7 см, напоминающую долгожданную машину.

Об этом сообщает USA TODAY.

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Teslarati, торговая точка, охватываемая Маском, SpaceX и Tesla, сообщает, что игрушка Tesla Bot Action Figure, стоившая 40 долларов, была продана за сутки. Клиенты могут подписаться только на получение уведомлений о пополнении запасов игрушки, поскольку фигурка все еще распродана.

Фигурка Tesla Bot Action Figure. Фото: Tesla

Tesla описывает фигурку как мини-автономного помощника и друга-гуманоида.

"Фигурка Tesla Bot Action Figure — это (коллекционная) статуэтка в масштабе 1:10, которой можно играть, и состоит из более чем 40 отдельных частей и 20 точек артикуляции, чтобы выглядеть и двигаться как наш человекоподобный робот 2-го поколения", — указано в описании на сайте Tesla.

Клиенты Tesla могут рассчитывать на подставку для зарядки и аксессуар "CyberHammer", кроме фигурки.

Единственный способ сейчас приобрести Tesla Bot Action Figure — это на eBay, где она стоит от 130 до 1300 долларов.

Непонятно, сколько времени понадобится клиентам, которые приобрели фигурки Tesla, чтобы получить их, или когда игрушки будут снова доступны к заказу.

Напомним, Cybercab был представлен Илоном Маском, генеральным директором компании Tesla. Автомобиль без педалей и руля обойдется в не более 30 тыс. долларов.

Также мы писали, что в последние годы концепция вакуумного поезда Hyperloop, разработанная Илоном Маском, казалась еще одной фантастической мечтой, которая так и не сбылась. Каждый, кто решил попробовать, постепенно отказался от этой идеи или перешел на что-то более подходящее для их условий.