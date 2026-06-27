Телевізор вдома показує гірше, ніж у магазині: винна одна функція

Телевізори у квартирі та в магазині. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Телевізор може мати в магазині зовсім не той вигляд, як удома. Причина часто не в самій моделі, а в спеціальному режимі зображення, який у торговій залі штучно підсилює яскравість, кольори та плавність руху.

Про те, чому телевізори мають різний вигляд у магазині та вдома, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на ZDNET.

Чому картинка в магазині здається кращою

Покупка телевізора схожа на вибір фарби: у магазині все може мати інакший вигляд, ніж після встановлення вдома.

У телевізорів для цього є окремі налаштування зображення для демонстраційних моделей. Вони виводять екран майже на максимум, щоб привернути увагу покупця навіть з іншого відділу.

Такі режими підсилюють контраст, насиченість кольорів, 4K-апскейлінг і згладжування руху. У результаті картинка має дуже яскравий вигляд, але не завжди показує, як телевізор працюватиме вдома у звичайному режимі.

У різних брендів цей режим може називатися "Демонстраційний режим" або "Режим магазину". Його суть однакова: телевізор посилює контраст, яскравість і згладжування руху, щоб зображення було максимально помітним у торговій залі.

Кольори в такому режимі часто набагато насиченіші, ніж у домашніх режимах зображення. Через це картинка може мати ефектніший вигляд, але точність передачі кольорів страждає.

Яскравість також підіймають дуже високо, щоб екран міг конкурувати з іншими телевізорами та жорстким магазинним освітленням.

Чим домашній режим відрізняється від магазинного

На відміну від магазинного режиму з надто різким контрастом і перенасиченими кольорами, домашній режим може спершу здатися менш ефектним. Однак саме так і має бути. "Домашній режим" не створений для того, щоб телевізор змагався з іншими моделями на полиці.

Його завдання — дати більш точне, збалансоване та комфортне зображення для кімнати, у якій телевізор реально використовують.

За потреби користувач може вручну налаштувати кольори, контраст і деталізацію, щоб наблизити картинку до яскравого магазинного вигляду, але без надмірного спотворення.

Більшість нових смарттелевізорів під час першого налаштування автоматично запускаються у домашньому режимі. Однак користувач може випадково ввімкнути "Демонстраційний режим" або "Режим магазину".

Також такий режим може активуватися після скидання телевізора до заводських налаштувань. На щастя, більшість брендів зробили перемикання між магазинним і домашнім режимом доволі простим:

на LG потрібно перейти в "Налаштування", відкрити "Підтримка" і вибрати "Домашній режим";

на Samsung шлях такий: "Налаштування" — "Загальні та конфеденційність" — "Системний менеджер" — "Режим використання" — "Домашній режим". Якщо телевізор просить PIN-код, а користувач його не встановлював, за замовчуванням це 0000;

на Sony потрібний пункт може бути в "Налаштування", "Система", "Налаштування пристрою" або "Налаштування демонстраційного режиму". Там потрібно відкрити "Демонстраційний режим та скидання налаштувань зображення".

Після вимкнення магазинного режиму зображення може мати менш різкий та яскравий вигляд, ніж у торговій залі. Однак саме "Домашній режим" дає більш природну та збалансовану картинку для перегляду вдома.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mini LED-телевізори часто сприймають як доступнішу альтернативу іншим сучасним панелям, однак нижча ціна не означає короткий строк служби. Насправді така технологія має значний запас довговічності й може залишатися актуальною протягом багатьох років.

Також Новини.LIVE розповідали, що колись вигнуті телевізори подавали як преміальну технологію, яка нібито робить перегляд глибшим і більш захопливим. Однак з часом стало зрозуміло, що такий формат має забагато практичних обмежень для звичайного домашнього використання.