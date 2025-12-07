Як розпізнати телефонних шахраїв — цифри в номері, на які не можна відповідати

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонні шахраї постійно вигадують нові схеми, щоб виманити гроші у довірливих абонентів. Один із найпростіших способів захиститися — навчитися розпізнавати підозрілі номери й не брати слухавку, якщо формат виклику викликає сумніви.

Про те, як розпізнати шахраїв, пише ТСН.

На які дзвінки краще не відповідати

Перші цифри після знака "+" — це код країни. В українських номерів це завжди +380, у Німеччини, наприклад, +49. Якщо вам телефонують із невідомого міжнародного коду, особливо якщо ви не маєте жодних контактів за кордоном, це може бути як технічна хитрість, так і спроба шахрайства — номер маскують під "закордонний", щоб викликати більше довіри або цікавості.

Окремо варто згадати й стаціонарні київські номери з кодом +380 44. Їх дедалі частіше використовують спамери та різні сумнівні служби. Якщо у вас немає справ чи знайомих у столиці, варто двічі подумати, перш ніж відповідати на такий виклик.

Мобільні оператори в Україні працюють на офіційних кодах, які можна легко запам'ятати:

Київстар: +380 67, 68, 96, 97, 98, 77.

Vodafone: +380 50, 66, 95, 99, 75.

Lifecell: +380 63, 73, 93.

Якщо у номері перед вами — якийсь нетиповий набір цифр, що не збігається з цими кодами, або формат має дивний вигляд, це привід насторожитися: такий виклик може надходити з "підробленого" чи переадресованого номера, який використовують зловмисники.

Окрему увагу слід приділяти коротким сервісним номерам. Банки, мобільні оператори та великі компанії справді можуть телефонувати з таких номерів, але шахраї часто копіюють їхній формат, змінюючи одну-дві цифри. Якщо ви не чекали дзвінка від банку чи служби підтримки, краще не відповідати на невідомий короткий номер, а за потреби самостійно зателефонувати в офіційну підтримку за номером із сайту чи додатка.

Шахраї дедалі активніше переходять у месенджери. У Viber чи Telegram вам можуть телефонувати з одноразових акаунтів або чужих облікових записів — без жодного пояснювального повідомлення. У таких випадках безпечніше проігнорувати виклик, а за необхідності окремо перевірити контакт: написати людині в чат, звірити номер чи знайти офіційні реквізити організації.

Нагадаємо, Google тестує нову функцію в застосунку "Телефон", яка дозволяє абоненту позначати дзвінок як важливий. Маркер "Терміново" відображатиметься і під час вхідного виклику, і в журналі дзвінків, якщо ви не встигли відповісти.

Також ми писали, що смартфони можуть здійснювати дзвінки через Wi-Fi без використання месенджерів — це стандартна можливість, про яку знають не всі. Вона особливо корисна там, де мобільний зв'язок слабкий чи відсутній, адже виклики проходять через інтернет.