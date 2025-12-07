Как распознать телефонных мошенников — цифры в номере, на которые нельзя отвечать

Смартфон в руках. Фото: Freepik

Телефонные мошенники постоянно придумывают новые схемы, чтобы выманить деньги у доверчивых абонентов. Один из самых простых способов защититься — научиться распознавать подозрительные номера и не брать трубку, если формат вызова вызывает сомнения.

На какие звонки лучше не отвечать

Первые цифры после знака "+" — это код страны. У украинских номеров это всегда +380, у Германии, например, +49. Если вам звонят с неизвестного международного кода, особенно если вы не имеете никаких контактов за рубежом, это может быть как техническая хитрость, так и попытка мошенничества — номер маскируют под "зарубежный", чтобы вызвать больше доверия или любопытства.

Отдельно стоит упомянуть и стационарные киевские номера с кодом +380 44. Их все чаще используют спамеры и различные сомнительные службы. Если у вас нет дел или знакомых в столице, стоит дважды подумать, прежде чем отвечать на такой вызов.

Мобильные операторы в Украине работают на официальных кодах, которые можно легко запомнить:

Киевстар: +380 67, 68, 96, 97, 98, 77.

Vodafone: +380 50, 66, 95, 99, 75.

Lifecell: +380 63, 73, 93.

Если в номере перед вами — какой-то нетипичный набор цифр, не совпадающий с этими кодами, или формат имеет странный вид, это повод насторожиться: такой вызов может поступать с "поддельного" или переадресованного номера, который используют злоумышленники.

Отдельное внимание следует уделять коротким сервисным номерам. Банки, мобильные операторы и крупные компании действительно могут звонить с таких номеров, но мошенники часто копируют их формат, меняя одну-две цифры. Если вы не ждали звонка от банка или службы поддержки, лучше не отвечать на неизвестный короткий номер, а при необходимости самостоятельно позвонить в официальную поддержку по номеру с сайта или приложения.

Мошенники все активнее переходят в мессенджеры. В Viber или Telegram вам могут звонить с одноразовых аккаунтов или чужих учетных записей — без всякого объяснительного сообщения. В таких случаях безопаснее проигнорировать вызов, а при необходимости отдельно проверить контакт: написать человеку в чат, сверить номер или найти официальные реквизиты организации.

