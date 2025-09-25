США знову хоче розділити Google — що відомо про нову антимонопольну справу

Вивіска з логотипом Google на фасаді будівлі. Фото: Unsplash

Google намагається відвернути примусовий продаж частини свого рекламного підрозділу, поки в Олександрії, Вірджинія, триває нове протистояння з антимонопольними органами США. Міністерство юстиції та коаліція штатів наполягають на розділенні активів, аби відновити конкуренцію на ринку вебреклами.

Про це пише Reuters.

Що саме вимагає уряд

Мін'юст США разом із кількома штатами добиваються продажу біржі реклами Google AdX. На цій платформі онлайн-видавці сплачують компанії близько 20% комісії за продаж оголошень в аукціонах, що відбуваються миттєво під час завантаження сторінок. Влада також пропонує зробити механізм визначення переможця цих аукціонів відкритим кодом.

Продаж AdX є необхідним після того, як суддя окружного суду США Леоні Брінкема встановила незаконне "зв'язування" AdX із сервером для видавців — платформою, яку сайти використовують для зберігання й управління рекламними площами.

Адвокатка Google Карен Данн назвала пропозиції Мін'юсту "радикальними та безвідповідальними", стверджуючи, що вони зашкодять конкуренції, фактично вивівши Google із ринку. За її словами, уряд прагне отримати безпрецедентні повноваження й контроль над великою американською технологічною платформою.

Компанія просить суд застосувати обережніший підхід, подібний до рішення суду у Вашингтоні, де нещодавно відхилили більшість пропозицій Мін'юсту в окремій справі щодо монополії в онлайн-пошуку. На що представниця антимонопольного підрозділу зауважила: у тому процесі браузер Chrome був лише каналом дистрибуції, а не частиною самої монополії, тож порівнювати ці справи некоректно.

Замість продажу AdX Google пропонує змінити політики, щоб полегшити видавцям використання та підтримку конкуруючих платформ. Однак Мін'юст заявляє, що лише таких зобов'язань недостатньо для відновлення конкуренції.

Нагадаємо, федеральний суд США ухвалив рішення, яке дозволяє Google зберегти за собою право не продавати браузер Chrome та операційну систему Android. Водночас компанію зобов'язали надати конкурентам ширший доступ до даних, що має знизити рівень монополізації ринку та посилити конкуренцію.

Також ми писали, що Google може радикально змінити підхід до пошуку, замінивши класичну видачу посилань на режим. Він поєднує можливості ШІ-моделі Gemini з пошуком у реальному часі й уже доступний у вигляді окремої вкладки та навіть отримав власну домашню сторінку, що робить ймовірність переходу ще більш очевидною.