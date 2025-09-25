Видео
Зеленский объяснил, разрешал ли Трамп ответные удары по РФ
США снова угрожает монополии Google на рекламу — что известно

США снова угрожает монополии Google на рекламу — что известно

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 12:32
США снова пытается разделить Google — что известно про новый антимонопольный иск
Вывеска с логотипом Google на фасаде здания. Фото: Unsplash

Google пытается предотвратить принудительную продажу части своего рекламного подразделения, пока в Александрии, Вирджиния, продолжается новое противостояние с антимонопольными органами США. Министерство юстиции и коалиция штатов настаивают на разделении активов, чтобы восстановить конкуренцию на рынке веб-рекламы.

Об этом пишет Reuters.

Реклама
Читайте также:

Что именно требует правительство

Минюст США вместе с несколькими штатами добиваются продажи биржи рекламы Google AdX. На этой платформе онлайн-издатели платят компании около 20% комиссии за продажу объявлений в аукционах, которые происходят мгновенно во время загрузки страниц. Власти также предлагают сделать механизм определения победителя этих аукционов открытым кодом.

Продажа AdX необходима после того, как судья окружного суда США Леони Бринкема установила незаконное "связывание" AdX с сервером для издателей — платформой, которую сайты используют для хранения и управления рекламными площадями.

Адвокат Google Карен Данн назвала предложения Минюста "радикальными и безответственными", утверждая, что они навредят конкуренции, фактически выведя Google с рынка. По ее словам, правительство стремится получить беспрецедентные полномочия и контроль над крупной американской технологической платформой.

Компания просит суд применить более осторожный подход, подобный решению суда в Вашингтоне, где недавно отклонили большинство предложений Минюста в отдельном деле о монополии в онлайн-поиске. На что представитель антимонопольного отдела заметила: в том процессе браузер Chrome был лишь каналом дистрибуции, а не частью самой монополии, поэтому сравнивать эти дела некорректно.

Вместо продажи AdX Google предлагает изменить политики, чтобы облегчить издателям использование и поддержку конкурирующих платформ. Однако Минюст заявляет, что только таких обязательств недостаточно для восстановления конкуренции.

Напомним, федеральный суд США принял решение, которое позволяет Google сохранить за собой право не продавать браузер Chrome и операционную систему Android. В то же время компанию обязали предоставить конкурентам более широкий доступ к данным, что должно снизить уровень монополизации рынка и усилить конкуренцию.

Также мы писали, что Google может радикально изменить подход к поиску, заменив классическую выдачу ссылок на режим. Он сочетает возможности ИИ-модели Gemini с поиском в реальном времени и уже доступен в виде отдельной вкладки и даже получил собственную домашнюю страницу, что делает вероятность перехода еще более очевидной.

Автор:
Владимир Мололкин
Автор:
Владимир Мололкин
