SpaceX завершила рік запуском Falcon 9 із супутниками Starlink

SpaceX здійснила останній запуск місії у 2024 році
Американська компанія SpaceX у вівторок, 31 грудня, здійснила останній запуск у 2024 році. У космос полетіла партія з 21 інтернет-супутника Starlink.
Про це пише Space com.
SpaceX Spacecraft successfully returns to ground after being caught by clamps that they are calling "chopsticks" @SpaceX @elonmusk— The Innovation | Medicine (@Innov_Medicine) December 31, 2024
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Запуск супутників Starlink
Ракета Falcon 9 із 21 супутником Starlink сьогодні стартувала з комплексу Launch Complex 39A у Космічному центрі NASA у Флориді. Це стало 134 запуском Falcon у цьому році та третім за три дні, що перевищило тогорічний показник 38 місій.
Відомо, що перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через вісім хвилин після старту та приземлився на платформу-дрон, розташовану в Атлантичному океані. А верхній ступінь успішно вивів 21 супутник Starlink на низьку навколоземну орбіту.
Так, це стало 16-м польотом для першого ступеня ракети. Раніше його використовували для запусків Crew-6, BlueBird-1, USSF-124, mPOWER-B і 11 інших місій Starlink.
Раніше штучний інтелект згенерував зображення того, яким він бачить створення міста майбутнього Starbase.
Також ми писали, що Київстар підписав угоду зі Starlink, згідно з якою запровадять послуги супутникового стільникового зв'язку, а телекомунікаційну інфраструктуру розмістять поза зоною досяжності російських атак.
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