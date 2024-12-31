SpaceX завершила рік запуском Falcon 9 із супутниками Starlink

Запуск. Фото: SpaceX

Американська компанія SpaceX у вівторок, 31 грудня, здійснила останній запуск у 2024 році. У космос полетіла партія з 21 інтернет-супутника Starlink.

Про це пише Space com.

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SpaceX Spacecraft successfully returns to ground after being caught by clamps that they are calling "chopsticks" @SpaceX @elonmusk

pic.twitter.com/e9HzXJMOPh — The Innovation | Medicine (@Innov_Medicine) December 31, 2024

Запуск супутників Starlink

Ракета Falcon 9 із 21 супутником Starlink сьогодні стартувала з комплексу Launch Complex 39A у Космічному центрі NASA у Флориді. Це стало 134 запуском Falcon у цьому році та третім за три дні, що перевищило тогорічний показник 38 місій.

Відомо, що перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через вісім хвилин після старту та приземлився на платформу-дрон, розташовану в Атлантичному океані. А верхній ступінь успішно вивів 21 супутник Starlink на низьку навколоземну орбіту.

Так, це стало 16-м польотом для першого ступеня ракети. Раніше його використовували для запусків Crew-6, BlueBird-1, USSF-124, mPOWER-B і 11 інших місій Starlink.

Раніше штучний інтелект згенерував зображення того, яким він бачить створення міста майбутнього Starbase.

Також ми писали, що Київстар підписав угоду зі Starlink, згідно з якою запровадять послуги супутникового стільникового зв'язку, а телекомунікаційну інфраструктуру розмістять поза зоною досяжності російських атак.