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SpaceX здійснила останній запуск місії у 2024 році

31 грудня 2024 18:22
Євгенія Брюховецька - редактор
SpaceX завершила рік запуском Falcon 9 із супутниками Starlink
Запуск. Фото: SpaceX
Євгенія Брюховецька - редактор

Американська компанія SpaceX у вівторок, 31 грудня, здійснила останній запуск у 2024 році. У космос полетіла партія з 21 інтернет-супутника Starlink.

Про це пише Space com.

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Ракета Falcon 9 із 21 супутником Starlink сьогодні стартувала з комплексу Launch Complex 39A у Космічному центрі NASA у Флориді. Це стало 134 запуском Falcon у цьому році та третім за три дні, що перевищило тогорічний показник 38 місій.

Відомо, що перший ступінь Falcon 9 повернувся на Землю приблизно через вісім хвилин після старту та приземлився на платформу-дрон, розташовану в Атлантичному океані. А верхній ступінь успішно вивів 21 супутник Starlink на низьку навколоземну орбіту.

Так, це стало 16-м польотом для першого ступеня ракети. Раніше його використовували для запусків Crew-6, BlueBird-1, USSF-124, mPOWER-B і 11 інших місій Starlink.

Раніше штучний інтелект згенерував зображення того, яким він бачить створення міста майбутнього Starbase.

Також ми писали, що Київстар підписав угоду зі Starlink, згідно з якою запровадять послуги супутникового стільникового зв'язку, а телекомунікаційну інфраструктуру розмістять поза зоною досяжності російських атак.

космос супутник SpaceX Starlink ракети

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