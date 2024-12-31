SpaceX завершила год запуском Falcon 9 со спутниками Starlink

Запуск. Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX во вторник, 31 декабря, запустила в космос осуществила последний запуск в 2024 году. В космос полетела партия из 21 интернет-спутника Starlink.

Об этом пишет Space com.

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pic.twitter.com/e9HzXJMOPh — The Innovation | Medicine (@Innov_Medicine) 31 декабря 2024

Запуск спутников Starlink

Ракета Falcon 9 с 21 спутником Starlink сегодня стартовала с комплекса Launch Complex 39A в Космическом центре NASA во Флориде. Это стало 134 запуском Falcon в этом году и третьим за три дня, что превысило прошлогодний показатель 38 миссий.

Известно, что первая ступень Falcon 9 вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта и приземлилась на платформу-дрон, расположенную в Атлантическом океане. А верхняя ступень успешно вывела 21 спутник Starlink на низкую околоземную орбиту.

Так, это стало 16-м полетом для первой ступени ракеты. Ранее ее использовали для запусков Crew-6, BlueBird-1, USSF-124, mPOWER-B и 11 других миссий Starlink.

Ранее ее использовали для запусков Crew-6, BlueBird-1, USSF-124, mPOWER-B и 11 других миссий Starlink.

Ранее искусственный интеллект сгенерировал изображение того, каким он видит создание города будущего Starbase.

Также мы писали, что Киевстар подписал соглашение со Starlink, согласно которому внедрят услуги спутниковой сотовой связи, а телекоммуникационную инфраструктуру разместят вне зоны досягаемости российских атак.