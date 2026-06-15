Сонячні панелі. Фото: кадр з відео/YouTube

Сонячна панель на даху здається простим способом отримати чисту енергію. Проте якщо порівняти її з атомним реактором, масштаби швидко стають зовсім іншими.

Про те, скільки сонячних панелей потрібно, щоб замінити атомний реактор, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на SlashGear.

У чому різниця між сонячною та атомною енергією

Сонячна та ядерна енергетика часто розглядаються як сучасні альтернативи вугільній генерації, але доступність у них зовсім різна.

Невелику сонячну панель можна купити для заряджання гаджетів або встановити повноцінну систему на даху будинку. У багатьох районах дедалі більше домів частково отримують електроенергію саме від сонця.

Ядерна енергетика працює інакше. Вона жорстко контролюється, використовується у великих енергетичних проєктах або військових сферах і потребує складної інфраструктури, охорони та державного регулювання.

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Для прикладу для прикладу взяли Peach Bottom Clean Energy Center у Пенсильванії. Ця атомна електростанція має два реактори General Electric і забезпечує електроенергією приблизно 2 млн будинків у регіоні.

За даними Constellation Energy, два реактори разом мають потужність 2646 МВт. У 2025 році вони виробили 21 944 000 МВт-год електроенергії. Один реактор цієї станції має потужність 1323 МВт.

Скільки сонячних панелей потрібно

Одна сонячна панель Tesla для даху будинку виробляє до 420 Вт електроенергії. Цього вистачило б приблизно для живлення невеликого холодильника. Один мегават — це 1 млн ват. Отже, щоб отримати 1 МВт, знадобилося б понад 2380 таких сонячних панелей.

Якщо один реактор Peach Bottom виробляє 1323 МВт, для заміни його потужності знадобилося б приблизно 3,15 млн сонячних панелей Tesla.

Кожна панель Tesla займає трохи більше ніж 2 квадратні метри. Якщо встановити 3,15 млн панелей, їхня загальна площа становитиме приблизно 6 млн 456 тис. квадратних метрів.

Це близько 6,45 квадратного кілометра лише для заміни одного ядерного реактора. Оскільки Peach Bottom має два реактори, для покриття всієї їхньої потужності знадобилося б майже 13 квадратних кілометрів території.

Для порівняння, сама атомна станція Peach Bottom займає приблизно 2,4 квадратні кілометри.

Порахувати кількість панелей можна, але це ще не вся картина. Сонячна ферма й атомна електростанція мають різні вимоги до роботи, обслуговування, розміщення та інфраструктури.

У розрахунку з панелями не враховані зберігання енергії, її розподіл та інші завдання, які має виконувати сонячна електростанція. Тому замінити атомний реактор сонячними панелями можна лише у дуже великому масштабі.

Раніше Новини.LIVE писали, що у Німеччині зростає популярність сонячних колекторів, які використовують енергію сонця не для виробництва електрики, а для отримання тепла. Їхня ефективність може сягати 80-90%, тоді як звичайні фотоелектричні панелі перетворюють на електроенергію приблизно близько 20% сонячної енергії.

Також Новини.LIVE розповідали, що одна сонячна панель може допомогти під час відключень світла, однак не здатна повністю замінити електромережу для всього будинку. Її реальна користь залежить від потужності, сезону, погоди, наявності акумуляторів і правильного підключення обладнання.