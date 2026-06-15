Солнечные панели. Фото: кадр из видео/YouTube

Солнечная панель на крыше кажется простым способом получить чистую энергию. Однако если сравнить её с атомным реактором, масштабы быстро становятся совсем другими.

О том, сколько солнечных панелей нужно, чтобы заменить атомный реактор, пишет редакция Новини.LIVE со ссылкой на SlashGear.

В чем разница между солнечной и атомной энергией

Солнечная и ядерная энергетика часто рассматриваются как современные альтернативы угольной генерации, но доступность у них совершенно разная.

Небольшую солнечную панель можно купить для зарядки гаджетов или установить полноценную систему на крыше дома. Во многих районах все больше домов частично получают электроэнергию именно от солнца.

Ядерная энергетика работает иначе. Она жестко контролируется, используется в крупных энергетических проектах или военных сферах и требует сложной инфраструктуры, охраны и государственного регулирования.

Читайте также:

В качестве примера взяли Peach Bottom Clean Energy Center в Пенсильвании. Эта атомная электростанция имеет два реактора General Electric и обеспечивает электроэнергией примерно 2 млн домов в регионе.

По данным Constellation Energy, два реактора вместе имеют мощность 2646 МВт. В 2025 году они произвели 21 944 000 МВт-ч электроэнергии. Один реактор этой станции имеет мощность 1323 МВт.

Сколько солнечных панелей нужно

Одна солнечная панель Tesla для крыши дома вырабатывает до 420 Вт электроэнергии. Этого хватило бы примерно для питания небольшого холодильника. Один мегаватт — это 1 млн ватт. Итак, чтобы получить 1 МВт, понадобилось бы более 2380 таких солнечных панелей.

Если один реактор Peach Bottom вырабатывает 1323 МВт, для замены его мощности понадобилось бы примерно 3,15 млн солнечных панелей Tesla.

Каждая панель Tesla занимает чуть больше 2 квадратных метров. Если установить 3,15 млн панелей, их общая площадь составит примерно 6 млн 456 тыс. квадратных метров.

Это около 6,45 квадратных километра только для замены одного ядерного реактора. Поскольку Peach Bottom имеет два реактора, для покрытия всей их мощности потребовалось бы почти 13 квадратных километров территории.

Для сравнения, сама атомная станция Peach Bottom занимает примерно 2,4 квадратных километра.

Подсчитать количество панелей можно, но это еще не вся картина. Солнечная ферма и атомная электростанция предъявляют разные требования к работе, обслуживанию, размещению и инфраструктуре.

В расчетах с панелями не учтены хранение энергии, ее распределение и другие задачи, которые должна выполнять солнечная электростанция. Поэтому заменить атомный реактор солнечными панелями можно только в очень большом масштабе.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Германии растет популярность солнечных коллекторов, которые используют энергию солнца не для производства электричества, а для получения тепла. Их эффективность может достигать 80-90%, тогда как обычные фотоэлектрические панели преобразуют в электроэнергию примерно около 20% солнечной энергии.

Также Новини.LIVE рассказывали, что одна солнечная панель может помочь во время отключений света, однако не способна полностью заменить электросеть для всего дома. Ее реальная польза зависит от мощности, сезона, погоды, наличия аккумуляторов и правильного подключения оборудования.