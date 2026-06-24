Скільки років служать OLED-телевізори Samsung: відгуки користувачів

Телевізор Samsung з OLED-матрицею. Фото: кадри з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Samsung OLED TV вважаються дорогою покупкою, яку обирають за якість зображення. Але власників таких телевізорів часто хвилює інше питання — скільки вони реально служать і як швидко можуть з'явитися проблеми з панеллю.

Про те, який строк служби мають Samsung OLED TV за словами власників, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на BGR.

Скільки можуть служити Samsung OLED TV

Тривалість роботи Samsung OLED TV не має єдиної оцінки серед власників. У різних користувачів довговічність таких телевізорів може суттєво відрізнятися.

Більшість власників повідомляють про строк служби в межах від трьох до десяти років.

Водночас виробник оцінює ресурс таких телевізорів у 50 000-100 000 годин використання, але на фактичний строк впливають яскравість, догляд користувача та непередбачені поломки компонентів.

Протягом трьох років, починаючи з 2022 року, RTINGS тестував понад 100 телевізорів до 20 годин на день. Мета тестів полягала в тому, щоб перевірити проблеми на кшталт вигоряння екрана або втрати яскравості.

У тесті брали участь і деякі Samsung OLED TV. Модель S95B доволі рано отримала вигоряння та деградувала після року екстремального використання.

Водночас Samsung S95C певний час не показував видимих пошкоджень.

Що кажуть власники Samsung OLED TV

На канадському форумі спільноти Samsung власник S95B повідомив про проблему вигоряння трохи більш ніж через два роки використання.

За його словами, він дотримувався необхідних запобіжних заходів: не залишав статичний контент на екрані, не використовував максимальну яскравість і тримав увімкненими захисні функції екрана.

Попри це, телевізор усе одно зіткнувся з проблемою. Схожі випадки описували й користувачі Reddit.

Водночас на форумі Steam інший користувач повідомив, що протягом року використовував Samsung S95B без проблем із вигорянням. Для цього він тримав яскравість нижче 80% і залишав увімкненими auto-dimming та picture shift.

Як продовжити строк служби Samsung OLED TV

Один із найефективніших способів продовжити життя OLED TV — не використовувати максимальну яскравість постійно.

Оскільки такі телевізори створені на основі органічних пікселів, вони швидше зношуються під час роботи на повній потужності. Особливо це стосується випадків, коли на екрані довго залишається інтерфейс в одному й тому самому місці.

Також важливо не вимикати вбудовані захисні функції Samsung OLED TV. Pixel shift, auto-dimming та icon dimming допомагають рівномірніше розподіляти зношування екрана й уповільнюють появу вигоряння.

Також радять залишати телевізор у режимі очікування, а не повністю відключати його від живлення. Це допомагає захисним функціям працювати коректно.

Раніше Новини.LIVE писали, що Mini LED-телевізори часто сприймають як доступнішу альтернативу іншим сучасним панелям, однак нижча ціна не означає короткий строк служби. Насправді така технологія має значний запас довговічності й може залишатися актуальною протягом багатьох років.

Також Новини.LIVE розповідали, що Mini LED-телевізори стали популярною альтернативою OLED, адже вони дуже яскраві, добре підходять для HDR і часто коштують дешевше за преміальні OLED-моделі. Водночас ця технологія теж має слабкі місця, які варто враховувати перед покупкою.