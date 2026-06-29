Скільки електроенергії споживає зарядка, до якої не підключений телефон

Зарядний пристрій у розетці та в руках. Фото: Pexels. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Зарядний пристрій споживає електроенергію навіть тоді, коли до нього не підключений смартфон. Йдеться про невелику витрату, але в будинку з багатьма зарядками вона може поступово впливати на рахунки за світло.

Про те, чи витрачає зарядний пристрій електроенергію без телефона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на Engadget.

Чи споживає зарядка електроенергію без смартфона

Так, зарядний пристрій споживає електроенергію, коли залишається підключеним до розетки, навіть якщо телефон не заряджається. Таке споживання зазвичай називають standby power — енергією в режимі очікування.

Трансформатори та електронні компоненти зарядного пристрою залишаються активними, поки адаптер підключений до мережі. Саме це дозволяє йому одразу почати заряджання, коли до нього під'єднують пристрій.

Скільки електроенергії витрачає зарядний пристрій

Зарядки не можна назвати великими споживачами електроенергії. У режимі очікування один зарядний пристрій зазвичай споживає приблизно від 0,1 до 0,5 Вт. За добу це становить від 2 до 24 Вт-год.

Для одного адаптера така витрата майже непомітна, але вона може накопичуватися, якщо зарядки є в багатьох кімнатах.

Залишена в розетці зарядка справді може збільшувати витрати на електроенергію, але незначно. Залежно від країни, один зарядний пристрій у режимі очікування може додати до річного рахунку від 50 центів до 4 доларів.

Водночас рахувати потрібно не лише зарядку для смартфона, а й адаптери для планшетів, портативних ігрових консолей та інших пристроїв.

Як зменшити витрати від зарядних пристроїв

Не всі зарядки однакові, і неякісні моделі можуть споживати більше енергії, коли просто залишаються в розетці. Щоб зменшити витрати, варто обирати енергоефективний зарядний пристрій, який може одночасно працювати з кількома гаджетами.

Ще один варіант — підключати зарядки до розумних розеток, які можна дистанційно вимикати через застосунок на смартфоні.

Зарядні пристрої варто регулярно оглядати на зношення, погані контакти та перегрівання. Якщо адаптер працює нестабільно або нагрівається, його краще замінити.

Найпростіший спосіб повністю припинити споживання електроенергії — витягати зарядний пристрій із розетки, коли він не використовується.

Раніше Новини.LIVE писали, що зарядний пристрій смартфона може нагріватися під час роботи, і це не завжди означає поломку. Однак якщо блок живлення стає настільки гарячим, що до нього важко торкатися, це вже може бути небезпечним сигналом і приводом припинити використання адаптера.

Також Новини.LIVE розповідали, що зарядний пристрій, який постійно залишається в розетці, здається дрібницею, адже ним користуються щодня. Однак електрики радять переглянути цю звичку: навіть без підключеного телефона зарядка може трохи споживати енергію, швидше зношуватися й у деяких випадках створювати ризик перегріву.