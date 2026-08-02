Швидке заряджання майже не шкодить акумулятору: що значно небезпечніше

Смартфони на зарядці. Фото: Freepik. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Швидке заряджання часто вважають однією з головних причин зношення акумулятора смартфона. Однак сучасні системи керування живленням зменшують цей ризик, тоді як деякі звичні сценарії використання можуть бути значно небезпечнішими.

Про те, що насправді скорочує ресурс акумулятора смартфона, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на How-To Geek.

Чому швидке заряджання майже не шкодить батареї

Сучасні смартфони використовують інтелектуальні системи керування заряджанням. Якщо пристрій підтримує потужність 60 Вт, акумулятор не отримує її постійно протягом усього процесу.

Максимальна потужність зазвичай використовується лише за низького рівня заряду. Після досягнення приблизно 70-80% смартфон поступово зменшує швидкість заряджання.

Коли батарея майже заповнена, енергія надходить із мінімальною потужністю. Це допомагає знизити температуру, яка вважається одним із головних чинників старіння літій-іонних акумуляторів.

Регулярне розряджання смартфона до 0%

Однією з поширених помилок є використання телефона до його повного вимкнення.

Сучасна електроніка не дозволяє акумулятору фізично розрядитися до абсолютного нуля, однак регулярні глибокі цикли все одно створюють додаткове навантаження на батарею.

Після сильного розряджання пристрою потрібно більше часу та енергії для відновлення заряду. Процес може супроводжуватися підвищеним нагріванням і швидшим використанням ресурсу зарядних циклів.

Постійне утримання заряду на рівні 100%

Тривале перебування смартфона підключеним до зарядного пристрою також може створювати додаткове навантаження.

Після досягнення повного заряду його рівень іноді коливається між 99% і 100%. Через це виникають невеликі повторні цикли поповнення батареї.

Літій-іонні акумулятори краще переносять роботу приблизно в діапазоні від 20% до 80%. Саме тому сучасні смартфони отримують функції адаптивного заряджання та захисту батареї.

Такі режими можуть обмежувати максимальний рівень заряду або завершувати процес безпосередньо перед тим, як власник зазвичай відключає пристрій від мережі.

Перегрівання смартфона

Найбільшою загрозою для літій-іонної батареї залишається висока температура. Пристрій може перегріватися не лише під час заряджання, а й за звичайного використання.

Смартфон не варто залишати під прямими сонячними променями або в салоні автомобіля в спекотну погоду.

Також бажано припинити тривалу гру або використання навігації, якщо корпус уже помітно нагрівся.

Товстий захисний чохол може погіршувати відведення тепла. Якщо телефон сильно нагрівається під час заряджання або важких завдань, чохол можна тимчасово зняти та залишити пристрій у добре провітрюваному місці.

Раніше Новини.LIVE писали, що саме по собі користування смартфоном під час заряджання не обов'язково шкодить акумулятору. Значно важливішим є рівень навантаження, адже ресурсомісткі ігри, відео та застосунки можуть посилювати нагрівання пристрою.

Також Новини.LIVE розповідали, що бездротове заряджання часто вважають менш ефективним через нижчу швидкість, додаткове тепло та можливий вплив на батарею. Щоб перевірити ці побоювання, один із користувачів упродовж року майже повністю відмовився від кабельного заряджання.