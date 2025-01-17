Майбутнє в Україні — штучний інтелект показав, якими будуть школи

Урок в школі у Харкові, яку облаштували в метро. Фото ілюстративне: УНІАН

Українські школи, як вважає штучний інтелект, стануть взірцем сучасності та науки — вони будуть технологічними та дуже сучасними у майбутньому. У школярів будуть новітні технології із використанням голографічних систем, а дизайн шкіл буде екологічним, естетичним та безпечним.

Штучний інтелект показав Новини.LIVE, якими будуть школи в Україні у майбутньому.

Читайте також:

Якими будуть школи в Україні у майбутньому, на думку ШІ

Якими будуть школи в Україні у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Штучний інтелект показав вигляд будівлі школи майбутнього. На картинці видно, що українська школа майбутнього матиме достатньо простору для дозвілля дітей — там великі спортивні та ігрові майданчики. Біля школи є чимало зелених насаджень та навіть видніється кафе чи столова з відкритою терасою.

Сама будівля школи має просторі великі панорамні вікна. На стіні видно герб України, а на даху висаджені дерева у якості декору або ж це зона для прогулянок. Ймовірно, будівля має електропостачання за рахунок відновлвюальної енергії, наприклад, сонячних панелей.

Навчальний клас у школі майбутнього. Фото: Новини.LIVE

Вигляд класів для школярів теж дивує. Приміщення світле та просторе. У класі парти розставлені так, що школярі сидять колом, а для навчання вони користуються комп'ютерами чи планшетами з голографічним екраном. Втім, від книг школярі не відмовляються — видніються книжкові полички.

Велику дошку заміняє голографічний екран, який, вочевидь, інтерактивний та переносить дані проекцією у клас. Школярі мають навушники. Цікава деталь — вони одягнуті у стильну шкільну форму.

У класі висить прапор, а на стіні розміщений герб України.

Спортзал у школі майбутнього. Фото: Новини.LIVE

Спортзал у школі в майбутньому стане справжнім центром технологій. У школярів одягнуті окуляри віртуальної реальності. Ймовірно, заняття спортом та фізичні навантаження можна буде адаптувати до вірутальної реальності, як гру. У приміщенні видно силові тренажери та інший спортивний інвентар.

Нагадаємо, штучний інтелект показав, якою буде українська зброя в майбутньому, а також як зміниться Київ.