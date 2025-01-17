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ИИ показал, какими будут школы в Украине в будущем

17 января 2025 10:23
Анастасия Постоенко - Редактор
Будущее в Украине — искусственный интеллект показал, какими будут школы
Урок в школе в Харькове, которую обустроили в метро. Фото иллюстративное: УНИАН
Анастасия Постоенко - Редактор

Украинские школы, как считает искусственный интеллект, станут образцом современности и науки — они будут технологичными и очень современными в будущем. У школьников будут новейшие технологии с использованием голографических систем, а дизайн школ будет экологичным, эстетичным и безопасным.

Искусственный интеллект показал Новини.LIVE, какими будут школы в Украине в будущем.

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Какими будут школы в Украине в будущем, по мнению ИИ

Школа в будущем в Украине
Какими будут школы в Украине в будущем. Фото: Новини.LIVE

Искусственный интеллект показал вид здания школы будущего. На картинке видно, что украинская школа будущего будет иметь достаточно пространства для досуга детей — там большие спортивные и игровые площадки. Возле школы есть немало зеленых насаждений и даже виднеется кафе или столовая с открытой террасой.

Само здание школы имеет просторные большие панорамные окна. На стене видно герб Украины, а на крыше высажены деревья в качестве декора или же это зона для прогулок. Вероятно, здание имеет электроснабжение за счет возобновляемой энергии, например, солнечных панелей.

Какими будут школы в Украине
Учебный класс в школе будущего. Фото: Новини.LIVE

Вид классов для школьников тоже удивляет. Помещение светлое и просторное. В классе парты расставлены так, что школьники сидят кругом, а для обучения они пользуются компьютерами или планшетами с голографическим экраном. Впрочем, от книг школьники не отказываются — виднеются книжные полки.

 Большую доску заменяет голографический экран, который, очевидно, интерактивный и переносит данные проекцией в класс. Школьники имеют наушники. Интересная деталь — они одеты в стильную школьную форму.

В классе висит флаг, а на стене размещен герб Украины.

Искусственный интеллект будущее
Спортзал в школе будущего. Фото: Новини.LIVE

Спортзал в школе в будущем станет настоящим центром технологий. У школьников одеты очки виртуальной реальности. Вероятно, занятия спортом и физические нагрузки можно будет адаптировать к виртуальной реальности, как игру. В помещении видны силовые тренажеры и другой спортивный инвентарь.

Напомним, искусственный интеллект показал, каким будет украинское оружие в будущем, а также как изменится Киев.

Украина прогнозы искусственный интеллект школа будущее

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