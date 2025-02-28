Який вигляд зараз мали б українські козаки — штучний інтелект згенерував зображення

ШІ показав, який вигляд зараз мали б українські козаки
Сучасні українські козаки — це поєднання славних традицій та новітніх технологій. Якби легендарні воїни Запорізької Січі жили у ХХІ столітті, їхній вигляд відповідав би викликам часу.
Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд мали б українські козаки сьогодні.
Сучасні козаки
У ХХІ столітті образ козаків гармонійно поєднував би історичну спадщину з реаліями сьогодення: вишиті сорочки та шаровари доповнювалися б тактичним спорядженням, а замість шаблі — сучасна зброя.
У сьогоденні козаки пересувалися б не лише верхи, а й на потужних позашляховиках або броньованих автомобілях, пристосованих для виконання бойових завдань.
У сучасному світі козаки використовували б дрони для розвідки й координації дій, а козацький табір міг би нагадувати мобільний військовий штаб.
Раніше ШІ показав, який вигляд може мати форма українських військових у майбутньому.
Також штучний інтелект згенерував зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.
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