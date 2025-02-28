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ШІ показав, який вигляд зараз мали б українські козаки

28 лютого 2025 17:45
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Який вигляд зараз мали б українські козаки — штучний інтелект згенерував зображення
Український козак. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

Сучасні українські козаки — це поєднання славних традицій та новітніх технологій. Якби легендарні воїни Запорізької Січі жили у ХХІ столітті, їхній вигляд відповідав би викликам часу.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд мали б українські козаки сьогодні.

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Сучасні козаки

У ХХІ столітті образ козаків гармонійно поєднував би історичну спадщину з реаліями сьогодення: вишиті сорочки та шаровари доповнювалися б тактичним спорядженням, а замість шаблі — сучасна зброя.

Українські козаки у сучасності
Образ козаків поєднує історичну спадщину з реаліями сьогодення. Фото: ШІ

У сьогоденні козаки пересувалися б не лише верхи, а й на потужних позашляховиках або броньованих автомобілях, пристосованих для виконання бойових завдань.

Козак в авто
Козак в автомобілі. Фото: ШІ
Козаки у сучасному світі
Український козак на коні. Фото: ШІ

У сучасному світі козаки використовували б дрони для розвідки й координації дій, а козацький табір міг би нагадувати мобільний військовий штаб. 

Козаки у сучасному світі
Козаки запускають дрони. Фото: ШІ

Раніше ШІ показав, який вигляд може мати форма українських військових у майбутньому.

Також штучний інтелект згенерував зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.

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