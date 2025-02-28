Как сейчас выглядели бы украинские козаки — искусственный интеллект сгенерировал изображение

Украинский козак. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com

Современные украинские козаки — это сочетание славных традиций и новейших технологий. Если бы легендарные воины Запорожской Сечи жили в XXI веке, их вид отвечал бы вызовам времени.

Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как выглядели бы украинские козаки сегодня.

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В ХХІ веке образ козаков гармонично сочетал бы историческое наследие с реалиями сегодняшнего дня: вышитые рубашки и шаровары дополнялись бы тактическим снаряжением, а вместо сабли — современное оружие.

Образ козаков сочетает историческое наследие с реалиями сегодняшнего дня. Фото: ШИ

В настоящем козаки передвигались бы не только верхом, но и на мощных внедорожниках или бронированных автомобилях, приспособленных для выполнения боевых задач.

Козак в автомобиле. Фото: ШИ

Украинский козак на лошади. Фото: ИИ

В современном мире козаки использовали бы дроны для разведки и координации действий, а козацкий лагерь мог бы напоминать мобильный военный штаб.

Козаки запускают дроны. Фото: ИИ

Ранее ИИ показал, как может выглядеть форма украинских военных в будущем.

Также искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как может выглядеть украинское оружие в будущем.