Как сейчас выглядели бы украинские козаки — искусственный интеллект сгенерировал изображение

ИИ показал, как сейчас выглядели бы украинские козаки
Современные украинские козаки — это сочетание славных традиций и новейших технологий. Если бы легендарные воины Запорожской Сечи жили в XXI веке, их вид отвечал бы вызовам времени.
Новини.LIVE попросили искусственный интеллект (ИИ) сгенерировать изображение того, как выглядели бы украинские козаки сегодня.
Современные козаки
В ХХІ веке образ козаков гармонично сочетал бы историческое наследие с реалиями сегодняшнего дня: вышитые рубашки и шаровары дополнялись бы тактическим снаряжением, а вместо сабли — современное оружие.
В настоящем козаки передвигались бы не только верхом, но и на мощных внедорожниках или бронированных автомобилях, приспособленных для выполнения боевых задач.
В современном мире козаки использовали бы дроны для разведки и координации действий, а козацкий лагерь мог бы напоминать мобильный военный штаб.
Ранее ИИ показал, как может выглядеть форма украинских военных в будущем.
Также искусственный интеллект сгенерировал изображение того, как может выглядеть украинское оружие в будущем.
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