Українська військова форма ЗСУ у майбутньому — якою її бачить штучний інтелект

Український військовий. Ілюстративне фото: facebook.com/SecurSerUkraine

У майбутньому військова форма українських захисників стане справжнім зразком високих технологій, надійного захисту та зручності. Її адаптивний камуфляж зможе змінювати колір залежно від місцевості, допомагаючи бійцям залишатися непомітними.

Новини.LIVE попросили штучний інтелект (ШІ) згенерувати зображення того, який вигляд може мати форма українських військових у майбутньому.

Читайте також:

Якою ШІ бачить українську військову форму

Штучний інтелект вважає, що тактичний шолом українських бійців буде оснащений вбудованим дисплеєм, який в режимі реального часу передаватиме важливу інформацію про ситуацію навколо.

Тактичний шолом українських бійців буде оснащений вбудованим дисплеєм. Фото: ШІ

Додатковий екзоскелет посилить витривалість і рухливість солдатів, а сучасні системи зв’язку дозволять швидко координувати дії без зайвих пристроїв.

Екзоскелет посилить витривалість. Фото: ШІ

Така форма перетвориться на справжню бойову платформу, що дасть українським військовим перевагу на полі бою та дозволить ефективно діяти в будь-яких умовах.

Форма перетвориться на справжню бойову платформу. Фото: ШІ

Раніше Новини.LIVE попросили штучний інтелект згенерувати зображення того, який вигляд може мати українська зброя у майбутньому.

Також ми просили ШІ згенерувати зображення українських військових у майбутньому.