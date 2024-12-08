ШІ показав, як може виглядати Бердянськ після деокупації та перемоги України

ШІ показав, як виглядатиме Бердянськ після деокупації
Штучний інтелект (ШІ) показав, який вигляд може мати Бердянськ після деокупації від російських загарбників. Зокрема, це сучасне місто з оновленими будівлями та прапорами України.
Про це повідомляє Новини.LIVE.
Який вигляд матиме Бердянськ після визволення
На першому зображенні ШІ показав місто після перемоги та деокупації. Як можна побачити, цей мирний населений пункт вже з відновленою інфраструктурою, сучасною необережною, українськими прапорами, а також атмосферою свободи і відновлення.
На другій ілюстрації штучний інтелект теж демонструє Бердянськ, але вже центр міста. Зокрема, після відновлення та деокупації там атмосфера наповнена життям. На фото присутні українські прапори, оновлені будівлі та символи свободи в відродження.
Третє фото демонструє зображення парку для прогулянок після відновлення. Тут показано зелень, квіти, затишні доріжки та спокійну атмосферу, які створюють ідеальне місце для відпочинку жителів і гостей міста.
Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект згенерував, як виглядатиме Київ у майбутньому після перемоги України.
Також ми писали, що ChatGPT сгенерував фото і показав, як виглядатиме Донецьк, коли ЗСУ виженуть ворога з міста.
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