ШІ показав, як може виглядати Бердянськ після деокупації та перемоги України

Місто Бердянськ. Фото: з відкритих джерел

Штучний інтелект (ШІ) показав, який вигляд може мати Бердянськ після деокупації від російських загарбників. Зокрема, це сучасне місто з оновленими будівлями та прапорами України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Бердянськ після перемоги України та деокупації. Фото: Новини.LIVE

На першому зображенні ШІ показав місто після перемоги та деокупації. Як можна побачити, цей мирний населений пункт вже з відновленою інфраструктурою, сучасною необережною, українськими прапорами, а також атмосферою свободи і відновлення.

Бердянськ після деокупації та відновлення. Фото: Новини.LIVE

На другій ілюстрації штучний інтелект теж демонструє Бердянськ, але вже центр міста. Зокрема, після відновлення та деокупації там атмосфера наповнена життям. На фото присутні українські прапори, оновлені будівлі та символи свободи в відродження.

Парк для прогулянок у Бердянську. Ілюстративне Фото: Новини.LIVE

Третє фото демонструє зображення парку для прогулянок після відновлення. Тут показано зелень, квіти, затишні доріжки та спокійну атмосферу, які створюють ідеальне місце для відпочинку жителів і гостей міста.

Нагадаємо, нещодавно штучний інтелект згенерував, як виглядатиме Київ у майбутньому після перемоги України.

Також ми писали, що ChatGPT сгенерував фото і показав, як виглядатиме Донецьк, коли ЗСУ виженуть ворога з міста.