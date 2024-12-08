ИИ показал, как может выглядеть Бердянск после деоккупации и победы Украины

ИИ показал, как будет выглядеть Бердянск после деоккупации
Искусственный интеллект (ИИ) показал, как выглядит Бердянск после деоккупации от российских захватчиков. В частности, это современный город с обновленными зданиями и флагами Украины.
Об этом сообщает Новости.LIVE.
Как выглядит Бердянск после освобождения
На первом изображении ИИ показал город после победы и деоккупации. Как можно увидеть, этот мирный населенный пункт уже с восстановленной инфраструктурой, современной неосторожностью, украинскими флагами, а также атмосферой свободы и восстановления.
На второй иллюстрации искусственный интеллект тоже демонстрирует Бердянск, но уже центр города. В частности, после восстановления и деоккупации там атмосфера наполнена жизнью. На фото присутствуют украинские флаги, обновленные здания и символы свободы в возрождении.
Третье фото демонстрирует изображение парка для прогулок после восстановления. Здесь показаны зелень, цветы, уютные дорожки и спокойная атмосфера, которые создают идеальное место для отдыха жителей и гостей города.
Напомним, недавно искусственный интеллект сгенерировал, как будет выглядеть Киев в будущем после победы Украины.
Также мы писали, что ChatGPT сгенерировал фото и показал, как будет выглядеть Донецк, когда ВСУ выгонят врага из города.
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