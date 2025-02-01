Як виглядає ідеальний жіночий макіяж за версією Штучного інтелекту

Жінка робить макіяж. Фото: Pixabay

Макіяж — це не просто косметика на обличчі, а потужний інструмент самовираження, впевненості та догляду за собою. Це мистецтво. Він дозволяє експериментувати з кольорами, формами, стилями та створювати унікальний образ залежно від настрою чи нагоди.

Новини.LIVE запитали у ChatGPT, як має виглядати ідеальний жіночий макіяж на різних типах шкіри.

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Ідеальний макіяж за версією ШІ

Ми бачимо зображення ідеального жіночого макіяжу — акуратний, природний, але водночас елегантний і вишуканий. Він допомагає виділити риси обличчя, приховати недоліки та зробити акцент на перевагах.

ШІ вважає, що так виглядає ідеальний жіночий макіяж. Фото: Новини.LIVE

Ші показав нам зображення ідеального макіяжу української жінки — природний, елегантний, із м’якими відтінками, що підкреслюють слов’янську красу. Додані традиційні елементи, як-от вишивка чи квіткові аксесуари, для автентичного вигляду.

Ідеальний український макіяж на думку ШІ. Фото: Новини.LIVE

Також ChatGPT продемонстував нам фото ідеального макіяжу для темношкірої жінки — з теплими, глибокими відтінками, що підкреслюють природну красу та сяйво шкіри. Виглядає елегантно, витончено та гармонійно.

ChatGPT показав красивий макіяж для темношкірої жінки. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ШІ сгенерував фотографії відомого Собору Софія Київська у майбутньому. Ми можемо побачити футуристичну інтерпретацію.

Раніше ChatGPT показав, як може виглядати сучасна українська мода. Це поєднання стилю і вишуканості.