Как выглядит идеальный женский макияж по версии Искусственного интеллекта

Женщина делает макияж. Фото: Pixabay

Макияж — это не просто косметика на лице, а мощный инструмент самовыражения, уверенности и ухода за собой. Это искусство. Он позволяет экспериментировать с цветами, формами, стилями и создавать уникальный образ в зависимости от настроения или случая.

Новини.LIVE спросили у ChatGPT, как должен выглядеть идеальный женский макияж на разных типах кожи.

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Идеальный макияж по версии ИИ

Мы видим изображение идеального женского макияжа — аккуратный, естественный, но в то же время элегантный и изысканный. Он помогает выделить черты лица, скрыть недостатки и сделать акцент на достоинствах.

ШИ считает, что так выглядит идеальный женский макияж. Фото: Новини.LIVE

Ши показал нам изображение идеального макияжа украинской женщины — естественный, элегантный, с мягкими оттенками, подчеркивающими славянскую красоту. Добавлены традиционные элементы, такие как вышивка или цветочные аксессуары, для аутентичного вида.

Идеальный украинский макияж по мнению ИИ. Фото: Новини.LIVE

Также ChatGPT продемонстрировал нам фото идеального макияжа для темнокожей женщины — с теплыми, глубокими оттенками, подчеркивающими естественную красоту и сияние кожи. Выглядит элегантно, изящно и гармонично.

ChatGPT показал красивый макияж для темнокожей женщины. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ИИ сгенерировал фотографии известного Собора София Киевская в будущем. Мы можем увидеть футуристическую интерпретацию.

Ранее ChatGPT показал, как может выглядеть современная украинская мода. Это сочетание стиля и изысканности.