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ШІ показав фото Софійського собору в Києві у майбутньому

31 січня 2025 01:45
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор
ШІ показав, який вигляд матиме у майбутньому Собор Софія Київська
Собор Софія Київська. Фото: facebook.com/SophiaKyiv
Яна Катасонова - редактор
Яна Катасонова
редактор

Місцевим мешканцям та гостям української столиці відомо, що найбільш визначною пам'яткою міста є відомий Собор Софія Київська. Він був побудований у 11 столітті і залишається однією з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Історична цінність робить будівлю найважливішою християнською святинею Західної Європи.

Софійський собор зазнавав численних реставрацій, але не втратив свій історичний вигляд. Новини.LIVE запитали у ChatGPT, яким він бачить цю перлину архітектури у майбутньому.

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Софійський собор у майбутньому

Перше зображення — це футуристична інтерпретація Софійського собору в Києві. Зображення передбачає поєднання його історичної краси з передовими архітектурними елементами та сучасним оточенням.

Софійський собор
Софійський собор у майбутньому. Фото: Новини.LIVE

Далі ШІ нам демонструє концепцію площі біля Софійського собору в Києві. Він поєднує передову архітектуру з історичними елементами району, включаючи зелені зони, сучасні будівлі та екологічні особливості.

Софійська площа
Площа поблизу Софійського собору на версією ШІ. Фото: Новини.LIVE

Також ми можемо за допомогою ШІ трохи зазирнути у майбутнє і побачити зображення вигляду Михайлівського собору в Києві. Тут поєднуються традиційна архітектура з сучасними елементами, такими як скляні будівлі та футуристичні транспортні засоби.

Михайлівський у Києві
Так бачить ШІ у майбутньому Михайлівський собор. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, ШІ сгенерував фотографії, як виглядатиме у майбутньому сучасна українська мода.

Як ми раніше повідомляли, ChatGPT показав, який вигляд можуть мати у найближчому майбутньому прекрасні схили української річки Дніпро.

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