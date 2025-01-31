ШІ показав, який вигляд матиме у майбутньому Собор Софія Київська

ШІ показав фото Софійського собору в Києві у майбутньому
Місцевим мешканцям та гостям української столиці відомо, що найбільш визначною пам'яткою міста є відомий Собор Софія Київська. Він був побудований у 11 столітті і залишається однією з небагатьох уцілілих споруд часів Київської Русі. Історична цінність робить будівлю найважливішою християнською святинею Західної Європи.
Софійський собор зазнавав численних реставрацій, але не втратив свій історичний вигляд. Новини.LIVE запитали у ChatGPT, яким він бачить цю перлину архітектури у майбутньому.
Софійський собор у майбутньому
Перше зображення — це футуристична інтерпретація Софійського собору в Києві. Зображення передбачає поєднання його історичної краси з передовими архітектурними елементами та сучасним оточенням.
Далі ШІ нам демонструє концепцію площі біля Софійського собору в Києві. Він поєднує передову архітектуру з історичними елементами району, включаючи зелені зони, сучасні будівлі та екологічні особливості.
Також ми можемо за допомогою ШІ трохи зазирнути у майбутнє і побачити зображення вигляду Михайлівського собору в Києві. Тут поєднуються традиційна архітектура з сучасними елементами, такими як скляні будівлі та футуристичні транспортні засоби.
Нагадаємо, ШІ сгенерував фотографії, як виглядатиме у майбутньому сучасна українська мода.
Як ми раніше повідомляли, ChatGPT показав, який вигляд можуть мати у найближчому майбутньому прекрасні схили української річки Дніпро.
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