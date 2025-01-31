ИИ показал, как будет выглядеть в будущем Собор София Киевская

Собор София Киевская. Фото: facebook.com/SophiaKyiv

Местным жителям и гостям украинской столицы известно, что наиболее значимой достопримечательностью города является известный Собор София Киевская. Он был построен в 11 веке и остается одним из немногих уцелевших сооружений времен Киевской Руси. Историческая ценность делает здание важнейшей христианской святыней Западной Европы.

Софийский собор подвергался многочисленным реставрациям, но не потерял свой исторический облик. Новини.LIVE спросили у ChatGPT, каким он видит эту жемчужину архитектуры в будущем.

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Софийский собор в будущем

Первое изображение — это футуристическая интерпретация Софийского собора в Киеве. Изображение предусматривает сочетание его исторической красоты с передовыми архитектурными элементами и современным окружением.

Софийский собор в будущем. Фото: Новини.LIVE

Далее ИИ нам демонстрирует концепцию площади возле Софийского собора в Киеве. Он сочетает передовую архитектуру с историческими элементами района, включая зеленые зоны, современные здания и экологические особенности.

Площадь возле Софийского собора по версии ИИ. Фото: Новини.LIVE

Также мы можем с помощью ИИ немного заглянуть в будущее и увидеть изображение вида Михайловского собора в Киеве. Здесь сочетаются традиционная архитектура с современными элементами, такими как стеклянные здания и футуристические транспортные средства.

Так видит ИИ в будущем Михайловский собор. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ИИ сгенерировал фотографии, как будет выглядеть в будущем современная украинская мода.

Как мы ранее сообщали, ChatGPT показал, как могут выглядеть в ближайшем будущем прекрасные склоны украинской реки Днепр.