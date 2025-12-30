Відео
Що українці шукали в Google до війни і як змінилися запити

Дата публікації: 30 грудня 2025 14:24
Запити українців у Google до і після початку війни — що шукали з 2011 по 2025 рік
Пошуковий сервіс Google на екрані смартфона. Фото: Unsplash

Пошукові інтереси українців у Google роками віддзеркалювали тренди, телепрем'єри, спорт і гучні події — аж до пандемії та повномасштабної війни. Після 2022 року в топі закріпилися практичні запити на кшталт карт тривог і графіків відключень, але поруч із ними залишилися розваги й спорт.

Про те, як змінювалися пошукові запити українців в Google, пише "Слово і Діло".

Читайте також:

Як змінювалися пошукові тренди українців в Google

Упродовж 2011-2013 років у запитах домінували розваги та повсякденні потреби. У 2011 році перше місце посіла російська соцмережа "Вконтакте", далі були "Фільми 2011" і Google. У п'ятірку також потрапили "Одноклассники" та українське шоу "Холостяк", яке згодом не раз поверталося у верхні рядки пошуку. Вже у 2012 році українці масово шукали "дивитись фільми онлайн", а також "Євро-2012", YouTube, ЦВК і "Євробачення-2012". У 2013 році у топі з'явилися серіальні запити й розважальні проєкти — зокрема "Свати" (6 сезон), "Холостяк 3", "Величне століття: Роксолана" та "Фільми 2013".

Как изменялись поисковые запросы украинцев
Як змінювалися пошукові запити українців у Google протягом років. Фото: Слово і Діло

У 2014 році пошук помітно "перемкнувся" на новини: на перше місце вийшов російський серіал "Фізрук", але далі в топі опинилися "Громадське ТБ", "5 канал", "Новини України" та "Цензор.нет". У 2015 році поруч із "Новинами Донецька" українці часто вводили назви гучних персон і подій — фільм "50 відтінків сірого", запити про Жанну Фріске та Кузьму Скрябіна, а також термін "русская весна", що поширився після Євромайдану на тлі проросійських мітингів 2014 року.

У 2016-2018 роках у верхніх рядках знову переважали спорт і серіали. У 2016 році серед найпопулярніших були "Євро-2016", "Фізрук" (3 сезон), "Мажор" (2 сезон), "Євробачення-2016" і фільм "Загін самогубців". У 2017 році поряд із "Фізруком" (4 сезон) та "Холостяком 7" у топі з'явилися запити про НАЗК, "Фільми 2017" і "Анонімайзер". А у 2018 році українці активно шукали "ЧС-2018", "Євробачення-2018", "Школу" (2 сезон), а також серіали "Мажор" і "Поліцейський з Рубльовки" (обидва — 3 сезон).

2019 рік поєднав розваги й політику: лідером пошуку стала "Гра престолів" (8 сезон), на другому місці — Зеленський, а також запити про Юлію Началову, Анастасію Заворотнюк і "Результати виборів 2019". У 2020 році пошук очікувано очолив коронавірус — разом з уточненнями на кшталт рекомендацій і симптомів, паралельно українців цікавили "вибори в США" та Google Classroom.

У 2021 році до топу знову піднявся футбол і гучні прем'єри: "Євро-2020" (турнір перенесли на рік), "Гра в кальмара", "Холостяк 2021", Google Classroom та матч Україна — Англія. А з 2022 року картина різко змінилася: у перший рік повномасштабного вторгнення Росії найпопулярнішою стала "Карта повітряних тривог", далі йшли "Новини України", "єДопомога" та "Карта України", а п'ятірку замикав запит про Володимира Жириновського.

У 2023 році запити з практичним фокусом лише зміцнилися: серед лідерів були "Карта повітряних тривог" і "Графік відключення світла", а поруч — Пригожин, ChatGPT та "Оппенгеймер". У 2024 році перші позиції зайняв "Графік відключення світла", а також часто шукали "Євро-2024", Сирського, "Олімпійські ігри 2024" і "Пасха 2024".

У 2025 році "Графік відключення світла" знову залишився головним запитом року на тлі постійних обстрілів енергетичної інфраструктури Росією та вимушених обмежень. Далі в топі опинилися телепроєкт "Холостяк 2025" і серіал "Гра в кальмара 2", а також китайська іграшка-монстр "Лабубу" та бій "Усик Дюбуа".

Нагадаємо, російські хакери дедалі частіше націлюються не лише на об'єкти критичної інфраструктури, а й на особисті смартфони українців, зокрема військових. Основна небезпека полягає у зараженні пристроїв шкідливим ПЗ, яке дозволяє отримати доступ до даних і комунікацій.

Також ми писали, що портативна зарядна станція Bluetti Elite 10 може бути зручним рішенням під час короткочасних відключень електроенергії. Завдяки компактним розмірам її легко використовувати вдома або брати з собою в поїздки.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
