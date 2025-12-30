Запросы украинцев в Google до и после начала войны — что искали с 2011 по 2025 год

Поисковый сервис Google на экране смартфона. Фото: Unsplash

Поисковые интересы украинцев в Google годами отражали тренды, телепремьеры, спорт и громкие события — вплоть до пандемии и полномасштабной войны. После 2022 года в топе закрепились практические запросы вроде карт тревог и графиков отключений, но рядом с ними остались развлечения и спорт.

О том, как менялись поисковые запросы украинцев в Google, пишет "Слово і Діло".

Как менялись поисковые тренды украинцев в Google

В течение 2011-2013 годов в запросах доминировали развлечения и повседневные потребности. В 2011 году первое место заняла российская соцсеть "Вконтакте", далее были "Фильмы 2011" и Google. В пятерку также попали "Одноклассники" и украинское шоу "Холостяк", которое впоследствии не раз возвращалось в верхние строки поиска. Уже в 2012 году украинцы массово искали "смотреть фильмы онлайн", а также "Евро-2012", YouTube, ЦИК и "Евровидение-2012". В 2013 году в топе появились сериальные запросы и развлекательные проекты — в частности "Сваты" (6 сезон), "Холостяк 3", "Великолепный век: Роксолана" и "Фильмы 2013".

Как менялись поисковые запросы украинцев в Google в течение лет. Фото: Слово и Дело

В 2014 году поиск заметно "переключился" на новости: на первое место вышел российский сериал "Физрук", но дальше в топе оказались "Громадське ТВ", "5 канал", "Новости Украины" и "Цензор.нет". В 2015 году рядом с "Новостями Донецка" украинцы часто вводили названия громких персон и событий — фильм "50 оттенков серого", запросы о Жанне Фриске и Кузьме Скрябине, а также термин "русская весна", распространившийся после Евромайдана на фоне пророссийских митингов 2014 года.

В 2016-2018 годах в верхних строчках снова преобладали спорт и сериалы. В 2016 году среди самых популярных были "Евро-2016", "Физрук" (3 сезон), "Мажор" (2 сезон), "Евровидение-2016" и фильм "Отряд самоубийц". В 2017 году наряду с "Физруком" (4 сезон) и "Холостяком 7" в топе появились запросы о НАПК, "Фильмы 2017" и "Анонимайзер". А в 2018 году украинцы активно искали "ЧМ-2018", "Евровидение-2018", "Школу" (2 сезон), а также сериалы "Мажор" и "Полицейский с Рублевки" (оба — 3 сезон).

2019 год соединил развлечения и политику: лидером поиска стала "Игра престолов" (8 сезон), на втором месте — Зеленский, а также запросы о Юлии Началовой, Анастасии Заворотнюк и "Результаты выборов 2019". В 2020 году поиск ожидаемо возглавил коронавирус — вместе с уточнениями вроде рекомендаций и симптомов, параллельно украинцев интересовали "выборы в США" и Google Classroom.

В 2021 году в топ снова поднялся футбол и громкие премьеры: "Евро-2020" (турнир перенесли на год), "Игра в кальмара", "Холостяк 2021", Google Classroom и матч Украина — Англия. А с 2022 года картина резко изменилась: в первый год полномасштабного вторжения России самой популярной стала "Карта воздушных тревог", далее шли "Новости Украины", "єДопомога" и "Карта Украины", а пятерку замыкал запрос о Владимире Жириновском.

В 2023 году запросы с практическим фокусом только укрепились: среди лидеров были "Карта воздушных тревог" и "График отключения света", а рядом — Пригожин, ChatGPT и "Оппенгеймер". В 2024 году первые позиции занял "График отключения света", а также часто искали "Евро-2024", Сырского, "Олимпийские игры 2024" и "Пасха 2024".

В 2025 году "График отключения света" снова остался главным запросом года на фоне постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры Россией и вынужденных ограничений. Далее в топе оказались телепроект "Холостяк 2025" и сериал "Игра в кальмара 2", а также китайская игрушка-монстр "Лабубу" и бой "Усик Дюбуа".

