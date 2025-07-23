Теорія "мертвого Інтернету" — що це та чи справді мережа заповнена ботами

Клавіатура ноутбука з клавішею "AI". Фото: Unsplash

У мережі знову набирає обертів теорія "мертвого Інтернету", прихильники якої вважають, що ще у 2016 році справжній інтернет зник, а нині ним керують здебільшого ШІ‑боти. Також припускають, що штучний інтелект може використовуватися для маніпулювання громадською думкою.

Про це пише CNET.

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Уперше про цю змову заговорили у 2021 році на форумах 4chan і Wizardchan. Автори тредів стверджували, що більшість онлайн‑контенту вже створюють алгоритми, а людина всього лише споживає штучні копії реальності. Підбірку тих дописів згодом оприлюднили на форумі Agora Road's Macintosh Café, де популяризували ідею, що ШІ використовується для "маніпуляцій із суспільною свідомістю".

Поштовхом до нового інтересу стала лавина однотипних ШІ‑зображень у соцмережах — від "Креветкового Ісуса" до "386‑річної бабусі з власним тортом". Блогери TikTok, серед них SideMoneyTom, показували десятки Facebook‑акаунтів, які масово публікували такі картинки й нібито не залучали живих людей.

Зображення Креветкового Ісуса. Фото: Facebook

Генеративні моделі на кшталт ChatGPT або Google Gemini створюють "людиноподібний" текст, зображення й відео, спираючись на масиви даних. Хоч алгоритми помиляються, їхня продукція дедалі частіше має переконливий вигляд. За звітом Imperva, у 2023 році боти забезпечили майже половину всього інтернет‑трафіку, а поширення генеративного ШІ спростило написання навіть примітивних шкідливих скриптів.

У соцмережах легко натрапити на дивні коментарі від нових акаунтів без фото або з непропорційною кількістю підписників і лайків. Фахівці радять звертати увагу на короткі або надто деталізовані біо, відсутність власних фото та "шахрайські" відповіді.

У 2024 році NewsGuard зафіксував, що генеративні моделі допомогли поширити понад 3,6 млн матеріалів із проросійською пропагандою. А звіти Pew Research Center показують розрив між очікуваннями експертів (47% вірять у позитивний вплив ШІ) та занепокоєнням американців (понад 51% стурбовані його зростанням).

Хоч теорія "мертвого Інтернету" й набирає популярності, докази свідчать радше про його стрімке перетворення. Від мемів до масового бот‑трафіку — ШІ вже змінює цифровий ландшафт, та замість кінця епохи це, ймовірно, тільки початок нового формату, де головне завдання — зберегти людський вимір онлайн‑простору.

Нагадаємо, чим досконалішими стають генеративні моделі, тим важче відрізнити реальне зображення від штучно створеного. Google водночас розробляє як потужні інструменти генерації, так і технології для виявлення ШІ‑контенту.

Також ми писали, що учені виявили тривожний ефект: активне використання ChatGPT може знижувати когнітивну активність. Їхній експеримент показав, що мозок працює менш інтенсивно, коли людина покладається на чатбот замість самостійного пошуку чи аналізу.