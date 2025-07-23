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Главная Технологии Что такое теория "мертвого Интернета" и почему она актуальна

Что такое теория "мертвого Интернета" и почему она актуальна

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 12:52
Теория "мертвого Интернета" — что это и действительно ли сеть заполнена ботами
Клавиатура ноутбука с клавишей "AI". Фото: Unsplash

В сети снова набирает обороты теория "мертвого Интернета", сторонники которой считают, что еще в 2016 году настоящий интернет исчез, а сейчас им управляют в основном ИИ-боты. Также предполагают, что искусственный интеллект может использоваться для манипулирования общественным мнением.

Об этом пишет CNET.

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Впервые об этом заговоре заговорили в 2021 году на форумах 4chan и Wizardchan. Авторы тредов утверждали, что большинство онлайн-контента уже создают алгоритмы, а человек всего лишь потребляет искусственные копии реальности. Подборку тех сообщений впоследствии обнародовали на форуме Agora Road's Macintosh Café, где популяризировали идею, что ИИ используется для "манипуляций с общественным сознанием".

Толчком к новому интересу стала лавина однотипных ИИ-изображений в соцсетях — от "Креветочного Иисуса" до "386-летней бабушки с собственным тортом". Блогеры TikTok, среди них SideMoneyTom, показывали десятки Facebook-аккаунтов, которые массово публиковали такие картинки и якобы не привлекали живых людей.

Изображение Креветочного Иисуса
Изображение Креветочного Иисуса. Фото: Facebook

Генеративные модели вроде ChatGPT или Google Gemini создают "человекоподобный" текст, изображения и видео, опираясь на массивы данных. Хотя алгоритмы ошибаются, их продукция все чаще выглядит убедительно. По отчету Imperva, в 2023 году боты обеспечили почти половину всего интернет-трафика, а распространение генеративного ИИ упростило написание даже примитивных вредоносных скриптов.

В соцсетях легко наткнуться на странные комментарии от новых аккаунтов без фото или с непропорциональным количеством подписчиков и лайков. Специалисты советуют обращать внимание на короткие или слишком детализированные био, отсутствие собственных фото и "мошеннические" ответы.

В 2024 году NewsGuard зафиксировал, что генеративные модели помогли распространить более 3,6 млн материалов с пророссийской пропагандой. А отчеты Pew Research Center показывают разрыв между ожиданиями экспертов (47% верят в положительное влияние ИИ) и беспокойством американцев (более 51% обеспокоены его ростом).

Хотя теория "мертвого Интернета" и набирает популярность, доказательства свидетельствуют скорее о его стремительном преобразовании. От мемов до массового бот-трафика — ИИ уже меняет цифровой ландшафт, но вместо конца эпохи это, вероятно, только начало нового формата, где главная задача — сохранить человеческое измерение онлайн-пространства.

Напомним, чем совершеннее становятся генеративные модели, тем труднее отличить реальное изображение от искусственно созданного. Google при этом разрабатывает как мощные инструменты генерации, так и технологии для выявления ИИ-контента.

Также мы писали, что учёные обнаружили тревожный эффект: активное использование ChatGPT может снижать когнитивную активность. Их эксперимент показал, что мозг работает менее интенсивно, когда человек полагается на чат-бот вместо самостоятельного поиска или анализа.

интернет технологии искусственный интеллект чат-бот теория заговора
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
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