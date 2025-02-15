Введення ПІН-коду навпаки — міф чи реальний захист від пограбування біля банкомата

Вставка банківської картки в банкомат. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

В інтернеті нещодавно з'явилася інформація про те, що введення ПІН-коду банківської картки у зворотному порядку в банкоматі може стати сигналом для виклику поліції або навіть дозволити отримати готівку в разі пограбування.

Про це повідомляє Cxid.info.

Читайте також:

Що буде, якщо ввести ПІН-код від картки навпаки

Ідея, що така дія допомагає захиститися від злочинців, має привабливий вигляд, особливо в умовах, коли випадки пограбувань біля банкоматів стають все частішими. Наприклад, нещодавно в Дніпрі 78-річну жінку пограбували на 1 000 гривень прямо біля банкомата. Однак грабіжницю затримали поліцейські, які перебували неподалік.

Проте експерт із фінансової безпеки Кирило Лавринович запевняє, що це лише міф. За його словами, якщо ви введете ПІН-код у зворотному порядку, банкомат просто не прийме його і відмовить у транзакції. В результаті кошти не будуть надані, а картка заблокується після трьох невірних спроб.

Що робити у разі пограбування

Лавринович також підкреслює, що в ситуації, коли вас змушують зняти гроші з банкомата під загрозою насильства, не варто намагатися діяти героїчно, вводячи "зворотний" ПІН-код. Найкращим варіантом буде просто ввести звичайний ПІН-код і завершити операцію.

Основні правила безпеки при використанні банкоматів такі:

завжди прикривайте клавіатуру, коли вводите свій ПІН-код;

регулярно перевіряйте рахунки й негайно повідомляйте банк про підозрілі операції;

не діліться своїми обліковими даними, ПІН-кодом чи іншою конфіденційною інформацією через email, телефон або SMS;

якщо ви отримали підозріле повідомлення або дзвінок щодо вашого рахунку, перевірте це через офіційні канали банку.

Кіберексперти також рекомендують уникати друку квитанцій при операціях через банкомати, якщо це не є необхідним. Це допоможе уникнути витоку важливої інформації, яку можуть використати шахраї.

Нагадаємо, шахраї часто видають себе за представників банків або мобільних операторів, телефонуючи звичайним українцям. Підіймаючи слухавку, на подібні дзвінки ніколи не можна відповідати словом "так".

Також ми писали, що щодня на телефони надходять дзвінки з незнайомих номерів. Можна замислитися, чи варто відповідати, оскільки на іншому кінці можуть бути як шахраї, так і реальні люди.