Ввод ПИН-кода наоборот — миф или реальная защита от ограбления у банкомата

Вставка банковской карты в банкомат. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В интернете недавно появилась информация, что ввод ПИН-кода банковской карты в обратном порядке в банкомате может стать сигналом для вызова полиции или даже позволить получить наличные в случае ограбления.

Об этом сообщает Cxid.info.

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Идея, что такое действие помогает защититься от преступников, выглядит привлекательно, особенно в условиях, когда случаи ограблений возле банкоматов становятся все более частыми. Например, недавно в Днепре 78-летнюю женщину ограбили на 1 000 гривен прямо возле банкомата. Однако грабительницу задержали полицейские, которые находились неподалеку.

Однако эксперт по финансовой безопасности Кирилл Лавринович уверяет, что это лишь миф. По его словам, если вы введете ПИН-код в обратном порядке, банкомат просто не примет его и откажет в транзакции. В результате средства не будут предоставлены, а карта заблокируется после трех неверных попыток.

Что делать в случае ограбления

Лавринович также подчеркивает, что в ситуации, когда вас заставляют снять деньги с банкомата под угрозой насилия, не стоит пытаться действовать героически, вводя "обратный" ПИН-код. Наилучшим вариантом будет просто ввести обычный ПИН-код и завершить операцию.

Основные правила безопасности при использовании банкоматов таковы:

всегда прикрывайте клавиатуру, когда вводите свой ПИН-код;

регулярно проверяйте счета и немедленно сообщайте банк о подозрительных операциях;

не делитесь своими учетными данными, ПИН-кодом или другой конфиденциальной информацией через email, телефон или SMS;

если вы получили подозрительное сообщение или звонок относительно вашего счета, проверьте это через официальные каналы банка.

Киберэксперты также рекомендуют избегать печати квитанций при операциях через банкоматы, если это не является необходимым. Это поможет избежать утечки важной информации, которую могут использовать мошенники.

Напомним, мошенники часто выдают себя за представителей банков или мобильных операторов, звоня обычным украинцам. Поднимая трубку, на подобные звонки никогда нельзя отвечать словом "да".

Также мы писали, что ежедневно на телефоны поступают звонки с незнакомых номеров. Можно задуматься, стоит ли отвечать, поскольку на другом конце могут быть как мошенники, так и реальные люди.