Варто це запам'ятати: чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч

Wi-Fi-роутери. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Щовечора вимикати Wi-Fi-роутер здається корисною звичкою, але для сучасних моделей це майже не має сенсу. У більшості випадків регулярне відключення не дає помітної економії, а іноді навіть може шкодити самому пристрою.

Про те, чи потрібно вимикати Wi-Fi-роутер на ніч, розповідає редакція Новини.LIVE.

Чи варто вимикати роутер на ніч

Звичка щоночі витягати роутер із розетки заради економії електроенергії зазвичай себе не виправдовує. Сучасні моделі розраховані на роботу 24/7 і споживають небагато електроенергії.

У середньому йдеться приблизно про 10-12 Вт. Тому регулярне вимкнення на ніч не дає відчутної економії.

Багато користувачів хвилюються через нагрівання корпусу роутера. Однак для справного пристрою сильний перегрів є рідкісною ситуацією, якщо забезпечити нормальну вентиляцію.

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Проблеми можуть виникати, якщо роутер стоїть у закритій шафі, притиснутий речами або постійно перебуває під прямими сонячними променями. Якщо корпус явно надто гарячий, пристрій справді краще вимкнути й перевірити умови його роботи.

Ще один популярний страх пов'язаний із нібито шкідливим випромінюванням Wi-Fi. Однак рівень випромінювання від побутового роутера нижчий, ніж від мікрохвильовки чи навіть фена.

Тому справному пристрою немає чим нашкодити здоров'ю. Якщо користувачу заважають миготливі індикатори, простіше заклеїти лампочки ізоляційною стрічкою або переставити роутер в іншу кімнату.

Чому часте вимкнення може шкодити роутеру

Фахівці радять не вимикати й не вмикати роутер без потреби. Часті відключення створюють додаткове навантаження на блок живлення та мікросхеми.

Через перепади температури й напруги компоненти можуть швидше зношуватися. У результаті модем або маршрутизатор може вийти з ладу раніше часу.

Вимикати роутер має сенс лише в окремих випадках. Наприклад, якщо корпус пристрою справді перегрівається. Також роутер краще відключити, якщо ви надовго виїжджаєте з дому, наприклад, у відпустку або тривале відрядження.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон продовжує працювати навіть тоді, коли користувач спить. Він може підключатися до Wi-Fi-мереж, приймати сповіщення, витрачати заряд і створювати зайві подразники саме в той час, коли організму потрібен спокій.

Також Новини.LIVE розповідали, що Wi-Fi може роками здаватися технологією, яка просто має працювати без втручання. Однак іноді повільне з'єднання, обриви та проблеми з підключенням вирішуються не новим тарифом, а простою дією, яку багато хто вважає занадто банальною.