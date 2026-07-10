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Главная Технологии Что будет, если не выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Что будет, если не выключать Wi-Fi-роутер на ночь

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2026 16:32
Стоит это запомнить: нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь
Wi-Fi-роутеры. Фото: Unsplash. Коллаж: Новини.LIVE

Каждый вечер выключать Wi-Fi-роутер кажется полезной привычкой, но для современных моделей это практически бессмысленно. В большинстве случаев регулярное отключение не приносит заметной экономии, а иногда даже может нанести вред самому устройству.

О том, нужно ли выключать Wi-Fi-роутер на ночь, рассказывает редакция Новини.LIVE.

Стоит ли выключать роутер на ночь

Привычка каждую ночь вытаскивать роутер из розетки ради экономии электроэнергии обычно себя не оправдывает. Современные модели рассчитаны на работу 24/7 и потребляют немного электроэнергии.

В среднем речь идет примерно о 10-12 Вт. Поэтому регулярное отключение на ночь не даёт ощутимой экономии.

Многие пользователи беспокоятся из-за нагрева корпуса роутера. Однако для исправного устройства сильный перегрев — редкое явление, если обеспечить нормальную вентиляцию.

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Проблемы могут возникать, если роутер стоит в закрытом шкафу, придавлен вещами или постоянно находится под прямыми солнечными лучами. Если корпус явно слишком горячий, устройство действительно лучше выключить и проверить условия его работы.

Еще одно распространенное опасение связано с якобы вредным излучением Wi-Fi. Однако уровень излучения от бытового роутера ниже, чем от микроволновки или даже фена.

Поэтому исправное устройство не может нанести вреда здоровью. Если пользователю мешают мигающие индикаторы, проще заклеить лампочки изолентой или переставить роутер в другую комнату.

Почему частое выключение может навредить роутеру

Специалисты советуют не выключать и не включать роутер без необходимости. Частые отключения создают дополнительную нагрузку на блок питания и микросхемы.

Из-за перепадов температуры и напряжения компоненты могут быстрее изнашиваться. В результате модем или маршрутизатор может выйти из строя раньше срока.

Выключать роутер имеет смысл лишь в отдельных случаях. Например, если корпус устройства действительно перегревается. Также роутер лучше отключить, если вы надолго уезжаете из дома, например, в отпуск или длительную командировку.

Ранее Новини.LIVE писали, что смартфон продолжает работать даже тогда, когда пользователь спит. Он может подключаться к Wi-Fi-сетям, получать уведомления, расходовать заряд и создавать лишние раздражители именно в то время, когда организму нужен покой.

Также Новини.LIVE рассказывали, что Wi-Fi может годами казаться технологией, которая просто должна работать без вмешательства. Однако иногда медленное соединение, обрывы и проблемы с подключением решаются не новым тарифом, а простым действием, которое многие считают слишком банальным.

ночь полезные советы Wi-Fi-роутер
Владимир Мололкин - редактор, эксперт рубрики "Техно"
Автор:
Владимир Мололкин
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