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Головна Технології Бюджетний роутер для квартири: 4 моделі до 1500 грн

Бюджетний роутер для квартири: 4 моделі до 1500 грн

Ua ru
Дата публікації: 1 липня 2026 16:32
Найкращі Wi-Fi-роутери до 1 500 грн для дому: моделі від Xiaomi, Mercusys, TP-Link та Netis
Wi-Fi-роутер та логотип Wi-Fi. Фото: Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Wi-Fi роутер є одним із найпотрібніших пристроїв у сучасній квартирі. Навіть у бюджеті до 1 500 грн можна знайти моделі, які забезпечують стабільний інтернет для домашніх девайсів.

Про те, як обрати Wi-Fi роутер і які моделі варто розглянути до 1 500 грн, пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 24 Канал.

На що звернути увагу під час вибору роутера

Насамперед варто дивитися на стандарт Wi-Fi. Якщо раніше для дому часто вистачало Wi-Fi 5, то зараз мінімальним актуальним варіантом називають Wi-Fi 6. Він забезпечує вищу швидкість і стабільніше працює у приміщеннях, де підключено багато пристроїв.

Wi-Fi 7 підійде тим, кому потрібна максимальна пропускна здатність, але такі моделі коштують дорожче.

Для квартири у багатоквартирному будинку оптимальним варіантом може бути дводіапазонний роутер із підтримкою 5 ГГц. Він працює на двох частотах і менше конфліктує з роутерами сусідів.

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Якщо площа помешкання перевищує 80 м² або є мертві зони, варто звернути увагу на mesh-системи.

Для стабільного з'єднання смарттелевізори, ігрові консолі чи NAS-накопичувачі краще підключати кабелем, тому кількість гігабітних LAN-портів також має значення.

Актуальним стандартом захисту є WPA3. Також плюсом буде наявність гостьової мережі та батьківського контролю. Деякі роутери дають змогу керувати налаштуваннями через мобільний застосунок, що спрощує підключення й подальше використання.

Xiaomi Router AX1500

Xiaomi Router AX1500 — це дводіапазонний роутер із Wi-Fi 6 і швидкістю до 1501 Мбіт/с. Модель має чотири зовнішні антени та автоматичний вибір діапазону 2,4 або 5 ГГц.

Wi-Fi-роутер Xiaomi Router AX1500
Wi-Fi-роутер Xiaomi Router AX1500. Фото: ek.ua

Також роутер підтримує mesh, що дозволяє об'єднати кілька пристроїв Xiaomi в єдину мережу без мертвих зон.

Для дротового підключення передбачено чотири гігабітні LAN-порти, а налаштування можна виконати через застосунок за кілька хвилин.

Mercusys MR60X

Mercusys MR60X підтримує Wi-Fi 6 і швидкість до 1500 Мбіт/с. Роутер оснащений чотирма антенами та технологією Beamforming для стабільного покриття по квартирі.

Wi-Fi-роутер Mercusys MR60X
Wi-Fi-роутер Mercusys MR60X. Фото: ek.ua

Підтримка MU-MIMO та OFDMA дозволяє одночасно підключати більше пристроїв без втрати швидкості.

Керування здійснюється через мобільний застосунок. Також передбачені WPA3, батьківський контроль, гостьова мережа та VPN-підключення.

Netis NX10

Netis NX10 працює за стандартом Wi-Fi 6 AX1500 і підтримує два діапазони — 2,4 та 5 ГГц. Максимальна швидкість сягає 1201 Мбіт/с на 5 ГГц і 300 Мбіт/с на 2,4 ГГц.

Wi-Fi-роутер Netis NX10
Wi-Fi-роутер Netis NX10. Фото: ek.ua

Модель має три гігабітні LAN-порти для дротового підключення кількох пристроїв. Також роутер підтримує Mesh-технологію, яка дозволяє розширити покриття мережі у великих приміщеннях.

TP-Link Archer AX12

TP-Link Archer AX12 підтримує Wi-Fi 6 AX1500 і працює у двох діапазонах — 2,4 та 5 ГГц. На частоті 5 ГГц швидкість може сягати 1201 Мбіт/с.

Wi-Fi-роутер TP-LINK Archer AX12
Wi-Fi-роутер TP-Link Archer AX12. Фото: ek.ua

Модель оснащена чотирма зовнішніми антенами та трьома гігабітними LAN-портами для стабільного дротового з'єднання.

Серед переваг роутера — технологія Beamforming, підтримка WPA3, батьківський контроль і керування через мобільний застосунок.

Раніше Новини.LIVE писали, що смартфон продовжує працювати навіть тоді, коли користувач спить. Він може підключатися до Wi-Fi-мереж, приймати сповіщення, витрачати заряд і створювати зайві подразники саме в той час, коли організму потрібен спокій.

Також Новини.LIVE розповідали, що Wi-Fi може роками здаватися технологією, яка просто має працювати без втручання. Однак іноді повільне з'єднання, обриви та проблеми з підключенням вирішуються не новим тарифом, а простою дією, яку багато хто вважає занадто банальною.

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Володимир Мололкін - редактор, експерт рубрики "Техно"
Автор:
Володимир Мололкін
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