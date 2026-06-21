Що буде, якщо не вимикати Wi-Fi на телефоні на ніч

Wi-Fi-роутер та жінка зі смартфоном у ліжку. Фото: кадр з відео/YouTube, Unsplash. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Смартфон продовжує працювати навіть тоді, коли ви спите. Він може ловити Wi-Fi-мережі, приймати сповіщення, витрачати заряд і створювати зайві подразники саме в той час, коли організму потрібен спокій.

Про те, чи варто вимикати Wi-Fi на ніч, пише редакція Новини.LIVE.

Що змінюється, якщо вимкнути Wi-Fi перед сном

Бездротовий інтернет став звичною частиною побуту, а більшість гаджетів у домі постійно залежать від Wi-Fi. Водночас дедалі частіше виникає питання, чи варто залишати з'єднання активним уночі.

Смартфони та інші пристрої, під'єднані до мережі, безперервно створюють електромагнітне випромінювання. Саме тому один із аргументів на користь вимкнення Wi-Fi перед сном — зменшення такого впливу вночі.

Вимкнений Wi-Fi може допомогти менше тягнутися до екрана перед сном. Коли інтернет на телефоні не працює, стає менше причин перевіряти стрічки, повідомлення або оновлення в застосунках.

Це також зменшує кількість відволікань у момент, коли людина вже намагається заснути. Окремі дослідження пов'язують вимкнений Wi-Fi зі зниженням тривожності. Причина в тому, що вночі користувача не турбують сповіщення, вібрації та інші сигнали від телефона.

У результаті сон може стати спокійнішим, адже смартфон не привертає увагу в той час, коли має залишатися осторонь.

Є й практична причина вимикати Wi-Fi на ніч — економія заряду. Коли з'єднання неактивне, смартфон розряджається повільніше. Це може позитивно впливати на ресурс акумулятора, особливо якщо йдеться про старіші моделі телефонів.

Раніше Новини.LIVE писали, що іноді проблема з домашнім інтернетом ховається не в тарифі, провайдері чи самому роутері. Достатньо змінити положення антен, і сигнал може стати стабільнішим у тих місцях, де раніше Wi-Fi працював гірше.

Також Новини.LIVE розповідали, що перезавантаження роутера може тимчасово допомогти, але воно не усуває причину нестабільного Wi-Fi. Якщо проблема постійно повертається, варто перевірити розташування маршрутизатора, завантаженість каналів, діапазон мережі, перешкоди та оновлення прошивки.