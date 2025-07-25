Чому треба вмикати авіарежим у літаку — пояснення пілота

Смартфон з іконкою увімкненого режиму польоту. Фото: кадр з відео/YouTube

Більшість мандрівників сприймає прохання перевести смартфон у режим "у літаку" як формальність, що не впливає на безпеку. Та реальний пілот пояснив, як невиконання цієї вимоги може створити проблеми екіпажу під час найвідповідальніших етапів польоту.

Про це пише Express.

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Пілот наголосив, що вимикач режиму "у літаку" — не "теорія змови". Якщо кілька пасажирів одночасно залишать увімкнений мобільний зв'язок, пристрої починають активно шукати стільникові вежі для вхідних викликів і надсилають імпульси, які можуть створювати перешкоди в гарнітурах.

"Літак у такій ситуації не впаде з неба, але в навушниках з'являється дзижчання, схоже на комара. Коли треба записати вказівки диспетчера під час посадки, це дуже дратує", — пояснив він.

Під час зльоту та посадки пілоти покладаються на наземні служби, адже видимість у кабіні обмежена. Будь‑які додаткові шуми від телефонів можуть завадити сконцентруватися на переговорах із диспетчерами, коли від точності кожної команди залежить безпека.

Федеральна авіаційна адміністрація вимагає, аби всі пасажири переводили пристрої в режим "у літаку" протягом усього рейсу. Окрім дотримання правил, це прояв елементарної поваги до інших: фонові сигнали гаджетів не повинні заважати екіпажу забезпечувати комфортний і безпечний політ.

У минулому телефони без авіарежиму могли навіть перевантажувати стільникові мережі біля аеропортів: під час зльоту та посадки десятки пристроїв одночасно намагалися під'єднатися до кількох веж.

Що стосується планшетів і телефонів пілотів, то їхня електроніка проходить спеціальні випробування, які гарантують відсутність шкідливого впливу на бортові системи. Тож правила для пасажирів залишаються незмінними: вимкнути мобільний зв'язок і не відволікати екіпаж під час критичних фаз польоту.

Нагадаємо, проста звичка класти смартфон екраном донизу може стати несподівано ефективним трюком. Вона зменшує кількість візуальних відволікань, зберігає заряд акумулятора й сприяє кращій концентрації під час розмов або роботи.

Також ми писали, що смартфон розряджається навіть у режимі очікування: за ніч може зникнути до 20% заряду. Одна з причин — активність у тлі, зокрема робота ненадійних VPN-додатків, які "висмоктують" батарею, поки пристрій нібито відпочиває.