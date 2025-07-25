Почему надо включать авиарежим в самолете — объяснение пилота

Смартфон с иконкой включенного режима полета. Фото: кадр из видео/YouTube

Большинство путешественников воспринимает просьбу перевести смартфон в режим "в самолете" как формальность, которая не влияет на безопасность. Но реальный пилот объяснил, как невыполнение этого требования может создать проблемы экипажу во время самых ответственных этапов полета.

Об этом пишет Express.

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Пилот подчеркнул, что выключатель режима "в самолете" — не "теория заговора". Если несколько пассажиров одновременно оставят включенной мобильную связь, устройства начинают активно искать сотовые вышки для входящих вызовов и посылают импульсы, которые могут создавать помехи в гарнитурах.

"Самолет в такой ситуации не упадет с неба, но в наушниках появляется жужжание, похожее на комара. Когда надо записать указания диспетчера во время посадки, это очень раздражает", — пояснил он.

Во время взлета и посадки пилоты полагаются на наземные службы, ведь видимость в кабине ограничена. Любые дополнительные шумы от телефонов могут помешать сконцентрироваться на переговорах с диспетчерами, когда от точности каждой команды зависит безопасность.

Федеральная авиационная администрация требует, чтобы все пассажиры переводили устройства в режим "в самолете" в течение всего рейса. Кроме соблюдения правил, это проявление элементарного уважения к другим: фоновые сигналы гаджетов не должны мешать экипажу обеспечивать комфортный и безопасный полет.

В прошлом телефоны без авиарежима могли даже перегружать сотовые сети возле аэропортов: во время взлета и посадки десятки устройств одновременно пытались подключиться к нескольким вышкам.

Что касается планшетов и телефонов пилотов, то их электроника проходит специальные испытания, которые гарантируют отсутствие вредного воздействия на бортовые системы. Поэтому правила для пассажиров остаются неизменными: выключить мобильную связь и не отвлекать экипаж во время критических фаз полета.

Напомним, простая привычка класть смартфон экраном вниз может стать неожиданно эффективным трюком. Она уменьшает количество визуальных отвлечений, сохраняет заряд аккумулятора и способствует лучшей концентрации во время разговоров или работы.

Также мы писали, что смартфон разряжается даже в режиме ожидания: за ночь может исчезнуть до 20% заряда. Одна из причин — активность в фоне, в частности работа ненадежных VPN-приложений, которые "высасывают" батарею, пока устройство якобы отдыхает.