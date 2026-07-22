Samsung повністю оновила серію Galaxy Z: які смартфони показала компанія

Смартфони Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra та Galaxy Z Flip 8. Фото: кадр з відео/YouTube. Колаж: Новини.LIVE

Володимир Мололкін редактор, експерт рубрики "Техно"

Samsung представила літню лінійку складаних смартфонів, до якої увійшли одразу дві моделі серії Galaxy Z Fold та оновлений Galaxy Z Flip. Частина пристроїв отримала помітні зміни, тоді як інші відрізняються від попередників лише окремими характеристиками.

Про особливості нових складаних смартфонів Samsung пише редакція Новини.LIVE з посиланням на 9to5Google.

Samsung Galaxy Z Fold 8

Galaxy Z Fold 8 став новою широкоформатною моделлю, яка помітно відрізняється за пропорціями від торішнього Galaxy Z Fold 7.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон отримав зовнішній 5,5-дюймовий екран зі співвідношенням сторін 16:10 та внутрішню 7,6-дюймову панель формату 4:3. Для порівняння, Galaxy Z Fold 7 мав витягнутий зовнішній дисплей зі співвідношенням 21:9 та основний екран формату 11,1:10.

Новинка стала коротшою та ширшою за попередню модель, хоча у складеному стані її корпус трохи товстіший. Водночас вага пристрою становить лише 201 г.

Galaxy Z Fold 8 отримав дві камери по 50 Мп — основну та надширококутну. Окремого телеоб'єктива немає, а максимальне цифрове наближення обмежене десятикратним зумом.

Місткість кремній-вуглецевого акумулятора становить 4800 мАг, що більше, ніж у Galaxy Z Fold 7. Смартфон випускатимуть у кольорах Graphite, Lavender, Cream та ексклюзивному для онлайн-магазину Pistachio.

Початкова ціна Galaxy Z Fold 8 становить 1900 доларів, що на 100 доларів менше за стартову вартість Galaxy Z Fold 7.

Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra

Galaxy Z Fold 8 Ultra зберіг звичніші для серії пропорції та став прямим продовженням Galaxy Z Fold 7.

Смартфон Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra. Фото: кадр з відео/YouTube

Основний дисплей новинки став яскравішим і отримав вищу роздільну здатність. У розкладеному стані корпус також став трохи тоншим. Основна камера майже не змінилася, проте роздільна здатність надширококутного модуля зросла з 12 до 50 Мп.

Однією з головних змін став кремній-вуглецевий акумулятор місткістю 5000 мАг із підтримкою швидкого заряджання потужністю 45 Вт. У попередній моделі використовувалася батарея на 4400 мАг.

За продуктивність відповідає процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також смартфон підтримує Bluetooth 6.0 та працює під керуванням Android 17 з оболонкою One UI 9.

Samsung застосувала нову конструкцію складаного дисплея "Flex Titanium", яка має зробити панель тоншою, а складку — менш помітною.

Початкова конфігурація передбачає 12 ГБ оперативної та 256 ГБ вбудованої пам'яті. Вартість Galaxy Z Fold 8 Ultra стартує з 2100 доларів.

Samsung Galaxy Z Flip 8

Galaxy Z Flip 8 отримав менше помітних оновлень порівняно з новими моделями серії Fold.

Смартфон Samsung Galaxy Z Flip 8. Фото: кадр з відео/YouTube

Смартфон став більш ніж на пів міліметра тоншим у складеному стані та втратив 8 г ваги порівняно з Galaxy Z Flip 7.

Корпус додатково посилили оновленим захисним склом Gorilla Glass і конструкцією "Flex Titanium", яку також використовують у Galaxy Z Fold 8 Ultra. Після покоління з процесором Exynos новинка знову перейшла на чип Qualcomm — Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Початкова ціна Galaxy Z Flip 8 зросла до 1200 доларів.

Раніше Новини.LIVE писали, що Samsung може розширити можливості Galaxy A57, додавши функцію Transcript Assist, яка досі була доступна переважно у дорожчих моделях бренду. Якщо інформація підтвердиться, смартфон серії A вперше зможе розпізнавати мовлення, перетворювати записи на текст і перекладати їх.

Також Новини.LIVE розповідали, що Galaxy S26 Ultra попри ціну у 1300 доларів отримав недолік, характерний для бюджетніших пристроїв. Флагман постачається з попередньо встановленими сторонніми застосунками, які користувач не обирав самостійно.