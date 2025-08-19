Відео
Головна Технології Режим польоту на смартфоні — чому корисно вмикати перед сном

Режим польоту на смартфоні — чому корисно вмикати перед сном

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 14:24
Режим польоту вночі — як продовжити життя батареї смартфона
Дівчина зі смартфоном у ліжку. Фото: Freepik

Нічна зарядка разом із безперервною роботою зв'язку та фонового оновлення поступово зношують смартфон. Просте рішення — вмикати "режим польоту" перед сном: це водночас берегтиме батарею й покращуватиме якість відпочинку.

Про це пише Pixelinform.

Читайте також:

Як "режим польоту" допомагає смартфону і вам

Перед сном багато хто під'єднує телефон до мережі, аби прокинутися зі 100% заряду. Та ціна такого підходу — зайве навантаження на акумулятор і постійна активність радіомодулів. Переведення пристрою в "режим польоту" вимикає стільниковий зв'язок, Wi-Fi та Bluetooth — головні споживачі енергії у фоні. Завдяки цьому телефон майже не розряджається за ніч, уникає перегріву (головного ворога літій-іонних батарей) і проходить менше мікроциклів розряд-заряд. У підсумку акумулятор повільніше деградує та довше тримає заряд у майбутньому.

Є й бонус для продуктивності. Коли радіомодулі вимкнені, смартфон не витрачає ресурси на синхронізацію пошти, оновлення віджетів і приймання push-сповіщень — тобто "відпочиває". Це позитивно позначається на стабільності та швидкості роботи наступного дня: вранці ви берете до рук не виснажений нічною активністю, а готовий до навантажень пристрій.

Окремо варто згадати про якість сну. У період інформаційного перевантаження ніч — час для відновлення мозку, а випадкові дзвінки чи повідомлення збивають ритм: спалахи екрана порушують вироблення мелатоніну й роблять сон поверхневим. "Режим польоту" створює "тиху зону" — без дзвінків, вібрацій і сповіщень, а також допомагає не тягнутися до стрічки новин "на хвилинку".

Нагадаємо, нав'язливі рекламні сповіщення не лише псують користувацький досвід, а й створюють додаткове навантаження на смартфон. Проте існує універсальний спосіб майже повністю відключити персоналізацію реклами як на iPhone, так і на Android.

Також ми писали, що навіть під час відпочинку на пляжі смартфон залишається під ризиком крадіжки. Замаскувавши гаджет, можна уникнути небажаної уваги та зберегти його у безпеці, коли ви відходите до води чи відволікаєтеся.

Володимир Мололкін - редактор
Автор:
Володимир Мололкін
