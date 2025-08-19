Видео
Режим полета на смартфоне — почему полезно включать перед сном

Режим полета на смартфоне — почему полезно включать перед сном

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 14:24
Режим полета ночью — как продлить жизнь батареи смартфона
Девушка со смартфоном в постели. Фото: Freepik

Ночная зарядка вместе с непрерывной работой связи и фонового обновления постепенно изнашивают смартфон. Простое решение — включать "режим полета" перед сном: это одновременно будет беречь батарею и улучшать качество отдыха.

Об этом пишет Pixelinform.

Читайте также:

Как "режим полета" помогает смартфону и вам

Перед сном многие подключают телефон к сети, чтобы проснуться со 100% заряда. Но цена такого подхода — лишняя нагрузка на аккумулятор и постоянная активность радиомодулей. Перевод устройства в "режим полета" выключает сотовую связь, Wi-Fi и Bluetooth — главные потребители энергии в фоне. Благодаря этому телефон почти не разряжается за ночь, избегает перегрева (главного врага литий-ионных батарей) и проходит меньше микроциклов разряд-заряд. В итоге аккумулятор медленнее деградирует и дольше держит заряд в будущем.

Есть и бонус для производительности. Когда радиомодули выключены, смартфон не тратит ресурсы на синхронизацию почты, обновление виджетов и прием push-уведомлений — то есть "отдыхает". Это положительно сказывается на стабильности и скорости работы на следующий день: утром вы берете в руки не истощенное ночной активностью, а готовое к нагрузкам устройство.

Отдельно стоит упомянуть о качестве сна. В период информационной перегрузки ночь — время для восстановления мозга, а случайные звонки или сообщения сбивают ритм: вспышки экрана нарушают выработку мелатонина и делают сон поверхностным. "Режим полета" создает "тихую зону" — без звонков, вибраций и уведомлений, а также помогает не тянуться к ленте новостей "на минутку".

Напомним, навязчивые рекламные оповещения не только портят пользовательский опыт, но и создают дополнительную нагрузку на смартфон. Однако существует универсальный способ почти полностью отключить персонализацию рекламы как на iPhone, так и на Android.

Также мы писали, что даже во время отдыха на пляже смартфон остается под риском кражи. Замаскировав гаджет, можно избежать нежелательного внимания и сохранить его в безопасности, когда вы отходите к воде или отвлекаетесь.

телефоны сон смартфон аккумулятор функции авиарежим
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
