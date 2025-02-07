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Продати авто можна через Дію — як це працює

7 лютого 2025 15:20
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор
Продати автомобіль можна через Дію
"Дія" у смартфоні. Фото: Економічна правда
Андрій Горохов - Редактор
Андрій Горохов
Редактор

Відсьогодні є можливість продати автомобіль через "Дію" та AUTO.RIA. Онлайн-переоформлення дає змогу оформити угоду без черг, паперової тяганини та посередників.

Про це повідомили в "Дії" у п'ятницю, 7 лютого.

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Повідомляється, що процес проходить швидко, безпечно та офіційно. Продавець і покупець самі домовляються про передачу ключів та коштів.

продаж через Дію
Сервіс з продажу автомобіля. Фото: "Дія"

Як продати авто через "Дію" та AUTO.RIA:

  • Обрати опцію "Перереєструвати ТЗ через Дію" на платформі AUTO.RIA;
  • Натиснути "Переоформити в Дії" та перейти до покрокової інструкції;
  • Перейти в застосунок "Дія", де необхідно заповнити всі потрібні дані;
  • Надіслати покупцю запит на продаж транспортного засобу;
  • Автоматично перевірити договір і підтвердити його за допомогою Дія.Підпису.
продаж автомобіля
Оголошення в "Дії". Фото: скриншот

Що ще можна зробити в "Дії":

  • укласти договір купівлі-продажу;
  • вибрати номерні знаки;
  • замовити техпаспорт;
  • сплатити сервісні збори.
продаж авто
Перереєстрація через "Дію". Фото: Дія

Варто зазначити, що "Дія" дає змогу змінювати власника лише для одного автомобіля на рік. Таким чином, перекупи не можуть масово використовувати сервіс для перепродажу автомобілів.

Також ми писали, що громадянин може оформити бронювання від мобілізації через портал "Дія". Після цього відвідувати територіальний центр комплектування нема необхідності.

Крім того, що застосунок "Дія" повернули актові записи про народження, шлюб, розлучення та зміну імені.

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