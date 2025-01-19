Бронювання від мобілізації через Дію без відвідувань ТЦК - що треба знати

Бронювання через "Дію" — чи треба потім відвідувати ТЦК
Громадянин може оформити бронювання від мобілізації навіть з-за кордону,через портал "Дія". Після цього відвідувати територіальний центр комплектування не потрібно.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Бронювання з-за кордону через "Дію"
До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може її чоловік, перебуваючи за кордоном, маючи оновлений профіль в "Резерв+", не перебуваючи у розшуку — оформити бронювання дистанційно, через "Дію".
Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що такий варіант є можливим.
В ТЦК іти не потрібно
При цьому, зазначив юрист, іти в ТЦК після оформлення такого бронювання не потрібно.
"Ви будете автоматично зараховані на спеціальний облік. Після погодження бронювання запис про відстрочку з'явиться у "Резерв+", — підкреслив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити бронювання від мобілізації онлайн.
Додамо, ми повідомляли про те, скільки триває процес бронювання через "Дію".
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