Бронювання від мобілізації через Дію без відвідувань ТЦК - що треба знати

Державний портал "Дія". Фото: diia.gov.ua

Громадянин може оформити бронювання від мобілізації навіть з-за кордону,через портал "Дія". Після цього відвідувати територіальний центр комплектування не потрібно.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Бронювання з-за кордону через "Дію"

До юристів звернулася громадянка, яка поцікавилася, чи може її чоловік, перебуваючи за кордоном, маючи оновлений профіль в "Резерв+", не перебуваючи у розшуку — оформити бронювання дистанційно, через "Дію".

Адвокат Юрій Айвазян підтвердив, що такий варіант є можливим.

В ТЦК іти не потрібно

При цьому, зазначив юрист, іти в ТЦК після оформлення такого бронювання не потрібно.

"Ви будете автоматично зараховані на спеціальний облік. Після погодження бронювання запис про відстрочку з'явиться у "Резерв+", — підкреслив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як оформити бронювання від мобілізації онлайн.

Додамо, ми повідомляли про те, скільки триває процес бронювання через "Дію".