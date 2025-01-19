Бронирование от мобилизации через Дію без посещений ТЦК - что нужно знать

Бронирование через "Дію" — надо ли потом посещать ТЦК
Гражданин может оформить бронирование от мобилизации даже из-за границы,через портал "Дія". После этого посещать территориальный центр комплектования не нужно.
Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Бронирование из-за границы через "Дію"
К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли ее муж, находясь за границей, имея обновленный профиль в "Резерв+", не находясь в розыске — оформить бронирование дистанционно, через "Дію".
Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что такой вариант возможен.
В ТЦК идти не нужно
При этом, отметил юрист, идти в ТЦК после оформления такого бронирования не нужно.
Вы будете автоматически зачислены на специальный учет. После согласования бронирования запись об отсрочке появится в "Резерв+", — подчеркнул Айвазян.
Напомним, мы ранее писали о том, как оформить бронирование от мобилизации онлайн.
Добавим, мы сообщали о том, сколько длится процесс бронирования через "Дію".
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