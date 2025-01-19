Бронирование от мобилизации через Дію без посещений ТЦК - что нужно знать

Государственный портал "Дія". Фото: diia.gov.ua

Гражданин может оформить бронирование от мобилизации даже из-за границы,через портал "Дія". После этого посещать территориальный центр комплектования не нужно.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Бронирование из-за границы через "Дію"

К юристам обратилась гражданка, которая поинтересовалась, может ли ее муж, находясь за границей, имея обновленный профиль в "Резерв+", не находясь в розыске — оформить бронирование дистанционно, через "Дію".

Адвокат Юрий Айвазян подтвердил, что такой вариант возможен.

В ТЦК идти не нужно

При этом, отметил юрист, идти в ТЦК после оформления такого бронирования не нужно.

Вы будете автоматически зачислены на специальный учет. После согласования бронирования запись об отсрочке появится в "Резерв+", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как оформить бронирование от мобилизации онлайн.

Добавим, мы сообщали о том, сколько длится процесс бронирования через "Дію".